В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
В МВД рассказали, как защититься от розыгрышей с помощью ИИ
В Самаре директора предприятия будут судить за травму работницы
В Самаре ожидается продолжительная магнитная буря
Городской Департамент финансов информирует жителей города о сервисе для налогоплательщиков

26 октября 2025 14:16
155
Городской Департамент финансов информирует жителей города о сервисе для налогоплательщиков

Городской Департамент финансов информирует жителей города, о размещении на официальном сайте ФНС России электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющий налогоплательщику:
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей и многое другое.

 Для доступа к сервису налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учет для получения персонального логина и пароля.

Напоминаем, что срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за прошлый год до 1 декабря текущего года.

Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025, 15:59
Мнение жителей ляжет в основу комплекса первоочередных мероприятий по повышению транспортной доступности метрополитена для их включения в план работ на... Транспорт
1173
Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг
23 октября 2025, 15:41
Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить. Общество
436
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025, 20:06
Дети, выехавшие за пределы РФ до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты. Транспорт
554
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
328
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
423
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
399
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
502
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
487
