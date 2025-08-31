Городской Департамент финансов информирует налогоплательщиков города

110

Городской Департамент финансов информирует жителей города, о размещении на официальном сайте ФНС России электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющий налогоплательщику:

- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей и многое другое.

Для доступа к сервису налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учет для получения персонального логина и пароля.

Напоминаем, что срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за прошлый год до 1 декабря текущего года.