Как признаётся сама писательница, эта книга – «о тревожном ожидании перемен, об окончательном сломе эпох, об ожидании вообще».
СОУНБ приглашает посетить творческую встречу с автором книги «Пойма. Курск в преддверии нашествия» Екатериной Блынской
Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).
1 сентября в Самарской области ожидается жара до +34 С
Городской Департамент финансов информирует налогоплательщиков города
В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Солнце устроит на Земле сильную магнитную бурю 2 сентября
На площади Куйбышева прошел ежегодный фестиваль Samara Open
Визит Путина в КНР продлится четыре дня
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
31 августа 2025 14:09
110
Городской Департамент финансов информирует жителей города, о размещении на официальном сайте ФНС России электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющий налогоплательщику:
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей и многое другое.

 Для доступа к сервису налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учет для получения персонального логина и пароля.

Напоминаем, что срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за прошлый год до 1 декабря текущего года.

31 декабря 2025 года станет выходным днём
30 августа 2025, 14:36
В стране
500
Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки «Сделано в России» стала фигуристка Камила Валиева.
29 августа 2025, 20:40
Общество
546
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
29 августа 2025, 14:15
Общество
474
В центре внимания
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
246
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
30 августа 2025  14:05
480
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
30 августа 2025  11:58
580
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
520
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
466
