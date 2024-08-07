Горадминистрация напоминает самарцам правила поведения на воде

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В сезон летних отпусков и каникул Администрация городского округа Самара напоминаем горожанам и гостям города о необходимости соблюдения правил поведения на воде.

Основными причинами гибели и травмирования людей являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра взрослых.

Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо: соблюдать правила безопасности при купании; не допускать переохлаждения и перегрева тела; оказывать помощь терпящему бедствие на воде; уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: купание на оборудованных местах при вывешивании красного флага; прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др).

Перечень городских пляжей набережной реки Волги в 2024 году:

1.I Очередь набережной реки Волга от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской.

2.II Очередь набережной реки Волга от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП.

3. IV Очередь набережной реки Волга от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага.

4. Пляж на реке Волга, спуск по ул. Советской Армии.

5. Пляж на реке Волга, спуск на Барбошиной поляне.

6. Пляж на реке Волга в районе СФГУП «Санаторий Можайский».

7. Пляж на реке Волга в Загородном парке.

8. Пляж на реке Волга в Красноглинском районе, за дамбой на острове Серный.

Время работы спасательных постов на городских пляжах:

с 10.06.2024 года по 31.08.2024 года с 08.00 до 21.00;

с 01.09.2024 года по 15.09 2024 года с 08.00 до 20.00.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

Помните! Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!

Фото: freepik.com