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Гнали с мигалками: в Самаре сотрудники ДПС сопроводили автомобиль с роженицей до больницы

23 августа 2024 11:30
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Через некоторое время семейная пара стала счастливыми родителями.

6 августа к инспекторам полка ДПС Госавтоинспекции Самары, к старшим лейтенантам полиции Андрею Тремасову и Андрею Романчуку, находившимся на маршруте патрулирования, обратился взволнованный мужчина и сообщил, что в его автомобиле находится беременная супруга, у которой начались роды.

Опасаясь, что самостоятельно им не удастся быстро доехать до лечебного учреждения из-за дальнего расстояния, мужчина попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Полицейские, понимая всю серьезность положения и тяжесть состояния здоровья женщины, поставили отметку в дежурной части об убытии с поста и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, в кратчайшие сроки сопроводили семейную пару до приемного покоя, где передали врачам.

Через некоторое время семейная пара стала счастливыми родителями.

«Спасибо Вам за ваше отзывчивое сердце и человечность. Желаем успехов и здоровья Вам и вашим близким», - выразили слова благодарности полицейским счастливые супруги.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

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