Гнали с мигалками: в Самаре сотрудники ДПС сопроводили автомобиль с роженицей до больницы

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6 августа к инспекторам полка ДПС Госавтоинспекции Самары, к старшим лейтенантам полиции Андрею Тремасову и Андрею Романчуку, находившимся на маршруте патрулирования, обратился взволнованный мужчина и сообщил, что в его автомобиле находится беременная супруга, у которой начались роды.



Опасаясь, что самостоятельно им не удастся быстро доехать до лечебного учреждения из-за дальнего расстояния, мужчина попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.



Полицейские, понимая всю серьезность положения и тяжесть состояния здоровья женщины, поставили отметку в дежурной части об убытии с поста и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, в кратчайшие сроки сопроводили семейную пару до приемного покоя, где передали врачам.



Через некоторое время семейная пара стала счастливыми родителями.



«Спасибо Вам за ваше отзывчивое сердце и человечность. Желаем успехов и здоровья Вам и вашим близким», - выразили слова благодарности полицейским счастливые супруги.



Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО