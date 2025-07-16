Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую

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Ранее она возглавляла министерство социально-демографической и семейной политики региона в качестве врио министра. «Вы там у себя зачеркните [приставку врио], Вы — министр», — сказал Оксане Щербицкой губернатор области Вячеслав Федорищев сегодня, 16 июля.

Видеокадры заявления Вячеслава Федорищева опубликованы на официальных медиаресурсах правительства Самарской области. В том числе, в ТГ-канале Минсоцдемографии региона.

Оксана Владимировна Щербицкая с 7 февраля 2022 года трудилась в должности заместителя министра – руководителя Департамента по делам инвалидов и организации социального обслуживания. В сферу департамента входила организация помощи одиноким пожилым людям, семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Чиновница выпускница медицинского вуза, является медицинских наук. В системе социального обслуживания населения Ольга Щербицкая работает с 2014 года. Она семь лет возглавляла Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Руководящую работу Щербицкая совмещала с научно-исследовательской и педагогической деятельностью, пишет Обоз-инфо.