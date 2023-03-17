Главный врач самарской больницы призывает сообщить, где торгуют смертью!

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Общественники Самарской области продолжают активное участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» представитель Общественного совета при областном главке полиции, главный врач ГБУ «Самарская городская больница №10» Дмитрий Лисица обратился к жителям и гостям региона: «Уважаемые жители Самарской области! Я работаю врачом и часто вижу, когда через наши больницы, отделения реанимации проходят пациенты с наркотической зависимостью. Это поломанные судьбы и жизни. Не существует простых и легких наркотиков, тех, которые можно один раз попробовать и отказаться на всю жизнь. Я призываю вас быть неравнодушными к судьбе наших детей, проявить гражданскую ответственность и, если вам стали известны факты потребления или распространения наркотиков, сообщить об этом в полицию. Давайте все вместе поставим заслон этому злу!»

Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте.

Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, связана с незаконной продажей или распространением наркотических средств и психотропных веществ и, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора.

Фото: ГУ МВД СО