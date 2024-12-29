Главный терапевт региона назвал 10 правил здоровых семейных привычек в Новом году

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



«В новом году поставьте перед собой цель укрепить здоровье и позаботиться о близких. Несколько семейных привычек, которые могут стать основой вашего благополучия:



Совместно занимаетесь спортом или активно отдыхайте. Это может быть утренняя пробежка, катание на коньках и санках или игра в снежки. Главное — проводите время вместе и поддерживайте физическую активность.



Правильно питайтесь. Приготовление еды может стать увлекательным занятием для всей семьи. Экспериментируйте с рецептами для новогоднего стола, выбирайте полезные продукты и обсуждайте, как питание влияет на здоровье.



Проходите регулярные медицинские осмотры. Навестите родственников и друзей, узнайте как они себя чувствуют и пройдите вместе с ними диспансеризацию.



Обсуждайте проблемы со здоровьем. Открыто говорите о своих проблемах и поддерживайте друг друга в трудные моменты. Это поможет снизить стресс и получить необходимую поддержку.



Обучайте детей основам здорового образа жизни. Прививайте детям правильные привычки с раннего возраста.



Снижайте уровень стресса. Используйте различные практики для снижения стресса: медитации, дыхательные упражнения или йогу.



Планируйте отдых. Планируйте новогодние каникулы, совместные отпуска и выходные, чтобы отдохнуть и восстановить силы всей семьей. Это поможет снизить уровень стресса и укрепить семейные отношения.



Поддерживайте друг друга. Вы можете быть рядом друг с другом в дни новогодних праздников и вместе следовать рекомендациям врача, чтобы сохранять мотивацию и достигать целей сохранения здоровья.



Здоровый сон. Достаточное количество качественного сна важно для нашего здоровья. Обсуждайте проблемы со сном и ищете решения, чтобы улучшить его качество.



Не злоупотребляйте алкоголем. Спиртные напитки не только ухудшают качество сна, но и вредят всему организму. Получайте удовольствие от внимания и общения с семьёй и друзьями. Вместе гуляйте, посетите интересный спектакль, сходите в кино и занимайтесь любимым хобби.



Эти рекомендации могут стать основой вашего здоровья в новом году. Главное — выбрать те, которые подходят именно вашей семье, и следовать им регулярно."

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