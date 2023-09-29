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В медучреждениях региона идет активная прививочная кампания. Наличие хронических заболеваний — не противопоказание для прививки.
Главный инфекционист региона рассказала об опасностях гриппа и группах риска
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Главный инфекционист региона рассказала об опасностях гриппа и группах риска

29 сентября 2023 18:26
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В медучреждениях региона идет активная прививочная кампания. Наличие хронических заболеваний — не противопоказание для прививки.

В медучреждениях региона идет активная прививочная кампания. С начала сентября в Самарскую область поставлено более 770 тысяч доз вакцин для профилактики инфекции у детей и взрослых.

Врачи подчёркивают, грипп — одна из самых грозных инфекций.

«Грипп даёт такие осложнения, как отёк лёгких и головного мозга, инфекция может привести к смерти буквально в течение одних суток. Поэтому это одна из самых грозных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. У нас есть прекрасный арсенал прививок, которые защищают от гриппа. Прививаться необходимо, чтобы защитить себя именно от опасных осложнений, которые, к сожалению, могут возникнуть у каждого человека. Если мы с вами вспомним 2010 год, то, к сожалению, большой процент осложнений от гриппа был именно у молодых людей, которые считали себя абсолютно здоровыми», — рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

Перед вакцинацией обязателен осмотр врача, который определяет, есть ли противопоказания для прививки.

«Зачастую первый и самый главный момент — это острое заболевание. Когда вы болеете ОРВИ или у вас обострение хронического заболевания, прививаться не надо. Если Вы уже восстановились, пожалуйста, приходите на вакцинацию. Есть люди, которым противопоказана вакцинация из-за индивидуальной непереносимости отдельных компонентов вакцины. Речь идёт о курином белке, — подчеркнула Елена Стребкова. — К сожалению, распространено мнение, что если у людей есть несколько болезней, то именно это является противопоказанием. Подчеркну, как раз, наоборот: если есть сопутствующие заболевания, человек болеет несколькими хроническими болезнями, то именно он относится к первой группе риска, которую необходимо привить и защитить».

Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте.

 Адреса, телефоны и информацию о наличии вакцин можно уточнить на карте пунктов вакцинации - https://clck.ru/35gxW7

 На ресурсе раз в день обновляется информация о количестве вакцин. Подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефонам.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

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