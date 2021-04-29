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Главную Пасхальную службу в честь Пасхи Христовой в Софийском соборе будут транслировать онлайн

29 апреля 2021 19:28
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Главную Пасхальную службу в Самарском регионе проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.

В ночь с 1 на 2 мая состоится главный праздник всего церковного года, смысловой центр православного календаря – Пасха. В прошлом году праздник Воскресения Христова проходил в сложных условиях. С одной стороны – пандемия, против которой еще не создали вакцины, с другой – верующие, желающие отметить важный для них праздник с соблюдением всех традиций. Патриарх Кирилл тогда призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов. 

Сегодня в Самарской области, как и по всей России, понемногу снимаются различные ограничения, касающиеся присутствия людей в общественных местах, но соблюдение санитарно-эпидемиологических норм остается беспрекословным требованием. Что касается храмов, на данный момент обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение масок. 

Главную Пасхальную службу в Самарском регионе проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы. В целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации во время празднования Пасхи Христовой праздничное богослужение из Софийского собора будет транслироваться в прямом эфире. Так верующие смогут поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая действующие требования по самоизоляции. Напомним, что 26 апреля на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции было принято решение продлить действующие ограничения, в том числе обязательную самоизоляцию людей в возрасте 65+. 

Представители Самарской епархии в преддверии большого праздника обратились ко всем жителям губернии: «Самарская епархия поздравляет всех православных самарцев со светлым Христовым Воскресением и сообщает, что во всех храмах будет совершаться праздничное богослужение. В то же самое время нужно проявлять рассудительность и любовь к ближним, соблюдая необходимые меры предосторожности».

Прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи Христовой из Софийского собора организует ГТРК «Самара». Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале «Самара 24», сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГТРК «Самара», а также на канале «Губерния» и в пабликах «Самарская область» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Начало трансляции 1 мая в 23:30, окончание – 2 мая в 03:00.  

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких!

Соблюдайте социальную дистанцию, избегайте массового скопления людей, соблюдайте масочный режим!

Теги: Пасхальная служба Софийский собор

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