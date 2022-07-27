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«Главная тема»: Дмитрий Азаров рассказал, как НОЦ будет сотрудничать с центром "Сириус"

27 июля 2022 20:54
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Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал о сотрудничестве региона с образовательным центром поддержки одаренных детей в России "Сириус".

Сегодня, 27 июля, губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал о сотрудничестве региона с образовательным центром поддержки одаренных детей в России "Сириус". Соглашение об этом было подписано 26 июля между центром "Сириус", научно-образовательным центром мирового уровня "Инженерия будущего", образовательным фондом "Талант и успех" и регионами-соинициаторами НОЦ. Подписи под документом поставили Дмитрий Азаров и председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.

Документ предусматривает расширение сферы сотрудничества по таким направлениям, как вовлечение интеллектуально-творческой молодежи и талантливых детей в науку и образование, повышение качества образования путем интеграции научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики. Также стороны намерены продвигать образовательные и исследовательские программы с целью совершенствования компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области медицины и биотехнологии, биоинформатики и вычислительной биологии.

- Я хотел бы, чтобы все лучшее, что сегодня есть в стране, все самые современные подходы, достижения работали здесь, на Самарской земле, во благо всех жителей области, для наших детей. Мы все это делаем для них. - подчеркнул губернатор во время прямого эфира. - Центр «Сириус» - уникальный проект, созданный по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина. Это квинтэссенция самых инновационных, современных и эффективных подходов в образовании, в научно-проектной деятельности и развитии талантов детей.

В Самаре по модели «Сириуса» работает центр одаренных детей «Вега». Уже тысяча ребятишек из разных регионов страны побывали в этом центре, при этом около тысячи самарских детей посетили «Сириус» в Сочи.

- Подписание соглашения нашего НОЦ с федеральной территорией даст нам возможность расширить квоту по участию всех регионов, участвующих в деятельности научно-образовательного центра «Инженерия будущего», в «Сириусе», брать наилучшие технологии, использовать самые передовые лаборатории, - отметил губернатор. – Буду и дальше предпринимать все, чтобы самое лучшее и эффективное было здесь в Самарской области, в первую очередь для наших детей.

Центр «Сириус» поддержит идею создания студенческого кампуса на территории Самары рядом со стадионом «Солидарность Арена». Там же в дальнейшем планируют создать новую площадку для центра одаренных детей «Вега», сообщает sovainfo.ru.

Теги: Дмитрий Азаров

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