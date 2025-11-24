Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел «прямую линию» с жителями

152

В Самаре глава Железнодорожного района Вадим Тюнин на своей странице в соцсети ВКонтакте провел «прямую линию» с жителями. Он подвел промежуточные итоги года и рассказал о благоустройстве дворов и общественных пространств – сквера Студенческого и парка имени Н. Щорса по программам «Народный бюджет Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды». Также он поделился результатами и планами по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог и рассказал о подготовке к новогодним праздникам.



«11 декабря Железнодорожный район отметит красивую дату – 55 лет со дня основания. За это время он преобразился, но задача наша остается неизменной – создавать комфортные условия для жизни, сохраняя и совершенствуя образ района как символических ворот города для тех, кто возвращается в Самару домой или приезжает к нам в гости. Важную роль в этой работе играет обновление общественных пространств. В этом году уже завершились работы первого этапа в парке Щорса и на 80% выполнено благоустройство Студенческого сквера на пересечении улиц Льва Толстого и Арцыбушевской. Там уже установили арт-объект в форме сердца, который станет основным элементом нового пространства», – рассказал Вадим Тюнин.



Также Вадим Тюнин подробно остановился на совместной работе администрации Железнодорожного района и активных жителей по программе «Народный бюджет Самарской области». В этом году благодаря ей в районе благоустроили четыре двора по ул. Киевской, Карла Маркса, Красноармейской и Авроры.



«Вместе с активными жителями подали еще четыре заявки. Жители дома № 1 по улице Магнитогорской подали заявку с асфальтировкой проездов. Так как в следующем году в квартале Магнитогорская, №№ 1, 3, 5 и Киевская, №№ 12, 14 запланирована перекладка теплосетей «Т Плюс», предполагаем, что эти работы будут выполнены компанией в рамках восстановительного благоустройства. Мы же позаботимся о том, чтобы все пожелания жителей были учтены. В свою очередь, жители дома № 5 по ул. Мечникова и дома № 66 по ул. Пензенской хотят установить новые детские площадки, а жители дома № 66А по ул. Никитинской – обустроить спортивную площадку », – сказал Вадим Тюнин.



Также глава района рассказал о ремонте асфальтового покрытия во дворах и на улично-дорожной сети. В этом году на территории Железнодорожного района выполнен ремонт внутриквартальных проездов по 10 адресам, а также ремонт участков дорог на улицах Агибалова, Ленинградской, Льва Толстого, Дзержинского, Волгина, в переулке Водителей; тротуары отремонтированы на 5 участках по улицам Волгина, Тухачевского, Партизанской, Борской, Дзержинского. В следующем году планируется ремонт на участках улиц Лунной, Тушинской, Спортивной, Дачной, Рубероидной, Перовской, Тухачевского, по переулку Гончарова, а также обновление внутриквартальных проездов по 8 адресам.

Вопросы, которые самарцы оставили на странице главы района во время и после эфира, будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

Фото: пресс-служба администрации Самары