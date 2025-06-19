Глава ВЦИОМ объяснил причины нежелания россиян заводить детей

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Россияне не намерены заводить детей из-за того, что они живут для себя и не хотят ограничивать свою свободу. Об этом 18 июня сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов в ходе выступления на экономическом форуме (ПМЭФ).

«Они (молодые люди. — Ред.) не хотят заводить детей или хотят отодвинуть срок рождения первого ребенка, так как хотят пожить для себя», — отметил Абрамов, описывая представленное исследование.

Согласно данным исследования, которые предоставил гендиректор, большинство опрошенных в возрастном диапазоне от 18 до 35 лет отметили, что у них не хватает средств на содержание ребенка, нет уверенности в способности дать детям должное воспитание и обыкновенным нежеланием становиться родителями, продиктованным стремлением «жить сегодняшним днем».

Глава ВЦИОМ отметил, что устойчивый приоритет россиян на соблюдение личной свободы, которой уступают семейные ценности, постепенно сформировался за последние 30 лет, пишут "Известия".