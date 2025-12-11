Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях

Глава Самары Иван Носков побывал на предприятии «Гидроавтоматика» с рабочим визитом, пишет 63.ру.

— В достаточно сжатые сроки завод наладил выпуск импортозамещающей продукции — пневматических, топливных и гидравлических систем, систем жизнеобеспечения летательных аппаратов. Про такие производства говорят — предприятие будущего. Но отмечу, что к прошлому здесь тоже относятся с уважением — отреставрировали станок конца 60-х годов прошлого века и вокруг него планируют сделать музей. Считаю, это правильная позиция уважающего себя и свой коллектив руководителя — смотреть в будущее и уважать прошлое, — отметил мэр города.

Со слов Сергея Носкова, сейчас производство загружено практически на 100%. С управляющим директором Дмитрием Стройкиным он обсудил возможности, которые предоставляют производственникам национальные проекты.

— Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача развития и укрепления экономики страны, и «Гидроавтоматика» как часть оборонного комплекса эти задачи, безусловно, выполняет. Кроме того, предприятие регулярно оказывает гуманитарную помощь бойцам СВО, — отметил глава Самары.

Предприятия Самары предлагают достойный уровень зарплат, необходимо активно внедрять систему наставничества, считает Иван Носков. «Гидроавтоматика» сотрудничает с техникумами и вузами города, в перспективе важно наладить такое же сотрудничество и со школами Самары.

Фото: ВК главы Самары