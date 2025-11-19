Глава Самарского района Самары Роман Радюков провел прямой эфир с жителями

122

18 ноября глава Самарского района города Самары Роман Радюков провел прямой эфир с жителями в соцсети ВКонтакте.

Он представил промежуточные итоги года, подробно остановившись на реализации нацпроектов, благоустройстве дворов и ремонте дорог, обновлении коммунальной инфраструктуры, восстановлении исторических зданий, развитии экскурсионных маршрутов, а также подготовке территорий района к новогодним праздникам.

Перед началом эфира жители направили порядка 20 вопросов на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Около 10 вопросов поступило в комментарии в ходе «прямой линии», ещё 2 вопроса жители задали главе района в видеоформате.

Вопросы, оставшиеся без ответа в прямом эфире в связи с ограничением по времени, будут рассмотрены в индивидуальном порядке – все обратившиеся получат компетентные ответы и пояснения.

Прямой эфир в записи доступен по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации Самары