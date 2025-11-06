62

Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД Сегодня в рамках рабочего визита на Куйбышевскую железную дорогу генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций (город Самара).

В режиме открытого диалога Олег Белозёров обсудил с работниками железнодорожных предприятий актуальные вопросы развития компании:

- внедрение искусственного интеллекта и инноваций

- инфраструктурное и социальное развитие

В рамках рабочей встречи состоялось награждение лучших сотрудников Куйбышевской железной дороги государственными наградами.

Так, монтер пути Инзенской дистанции пути Валерий Макаров за особые заслуги в области транспорта награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено заместителю начальника Чишминской дистанции электроснабжения Олегу Аникину, почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» присуждено Алексею Гараеву, сообщает пресс-служба КбшЖД.