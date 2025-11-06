Я нашел ошибку
Главные новости:
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД

6 ноября 2025 16:58
62
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,

Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД Сегодня в рамках рабочего визита на Куйбышевскую железную дорогу генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций (город Самара). 

В режиме открытого диалога Олег Белозёров обсудил с работниками железнодорожных предприятий актуальные вопросы развития компании:

- внедрение искусственного интеллекта и инноваций 

- инфраструктурное и социальное развитие

В рамках рабочей встречи состоялось награждение лучших сотрудников Куйбышевской железной дороги государственными наградами. 

Так, монтер пути Инзенской дистанции пути Валерий Макаров за особые заслуги в области транспорта награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено заместителю начальника Чишминской дистанции электроснабжения Олегу Аникину, почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» присуждено Алексею Гараеву, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Теги: Самара

Новости по теме
06 ноября 2025, 16:15
122
06 ноября 2025, 15:32
121
06 ноября 2025, 15:25
162
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко вместе с Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру Самарской области. 
6 ноября 2025  14:45
В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко
305
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
560
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
602
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
957
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
800
Весь список