Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в открытии памятника Алексею Толстому и Литературного сквера в Самаре

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В субботу, 7 сентября, в Самаре был торжественно открыт памятник писателю Алексею Николаевичу Толстому. Он установлен на улице Фрунзе рядом с музеем-усадьбой писателя. Также здесь открылось новое общественное пространство — Литературный сквер.

Глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул: инициативу их появления поддержали жители региона. «Память важно передавать молодому поколению. Такой сквер - это еще один шаг к тому, чтобы мы по-настоящему чтили память. В нашем родном городе очень много мест, которые требуют обновления, благоустройства. И мы именно таким примером будем руководствоваться - когда рядом есть музей, новое облагороженное пространство, и самое главное - есть смысл. Смысл, который мы чтим, смысл, который вечен. Уверен, что таких пространств у нас будет появляться много, но память Алексея Николаевича - настоящая, вечная», - отметил Вячеслав Федорищев.

История Самары неразрывно связана с жизнью и творчеством этого писателя. Он родился в Самарской губернии, почти двадцать лет жил на самарской земле. Учился сначала в Сызранском, а затем в Самарском реальном училище. Здесь жили его родители, друзья. Самарские впечатления А.Н. Толстого нашли отражение в таких его произведениях, как повесть «Детство Никиты», трилогия «Хождение по мукам» и других. Город хранит память о писателе — здесь есть улица, названная в его честь, также есть музей-усадьба, рядом с которой 11 лет назад была установлена скульптура Буратино — героя известной детской сказки Толстого.

Работы по созданию и установке в Самаре памятника Алексею Толстому в Литературном сквере проводились по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. При поддержке Российского военно-исторического общества и Помощника Президента Российской Федерации, председателя РВИО Владимира Мединского был организован конкурс на лучшую архитектурно-художественную концепцию памятника. Из поступивших на конкурс 11 проектов победителем был признан проект скульптора Дениса Стритовича. Писатель запечатлен за письменным столом в момент работы, за его спиной — герои его произведений. Памятник стал центром Литературного сквера, который представляет собой интерактивное пространство. Здесь можно услышать голос писателя, послушать говорящий букварь, подсмотреть в замочную скважину, «поговорить» с героями романов Алексея Толстого. Пространство организовано при поддержке благотворителей.

Александр Хинштейн отметил: сегодня, когда идет специальная военная операция, как никогда важны примеры настоящих патриотов. Он напомнил, что Алексей Николаевич Толстой был не только писателем, но и военным корреспондентом в ходе двух мировых войн, был удостоен двух Сталинских премий. Его статьи поднимали солдат в атаку, более 100 публикаций вышло в центральных изданиях.

«Бойцы хранили вырезки из газет, поднимающие их на бой. А «Русский характер» - это одно из тех произведений времен войны, которые по-прежнему являются для нас образцом и символом литературы, защищающей родину в прямом и переносном смысле слова, - отметил депутат. - Это человек, обогативший отечественную, мировую литературу большим количеством исторических произведений, которые формируют наше восприятие своего прошлого».

В торжественном открытии Литературного сквера и памятника Алексею Толстому приняли участие также потомки писателя — его внук Денис Толстой, правнук Никита Толстой и праправнук Михаил Толстой.

Внук писателя поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника и сквера. «Алексей Толстой жил в такое сложное время на стыке эпох и это не могло не сказаться на его судьбе. Но мне кажется, что основное для нас всех - это был прекрасный писатель, настоящий мастер слова. Его талант и трудоспособность и создали эту популярность и славу. Этот памятник неслучайно был воздвигнут на самарской земле - можно сказать, что талант Алексея Толстого вырос здесь», - отметил Денис Толстой.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области / Иван Макеев