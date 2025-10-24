Я нашел ошибку
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями

24 октября 2025 17:42
99
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями

23 октября глава Промышленного района Самары Иван Сухарев провел «прямую линию» с жителями на своей официальной странице ВКонтакте. 

Ключевыми темами, затронутыми главой района в рамках прямой трансляции, стали темы благоустройства дворов и дорог по действующим региональным и федеральным программам, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка и развития спорта в районе. Также он коснулся вопросов жилищно-коммунального хозяйства и рассказал о том, как прошла подготовка к отопительному сезону, о проведенных работах по ремонту проездов и модернизации схемы дорожного движения вблизи объектов соцсферы. 

В ходе «прямой линии» Иван Сухарев успел дополнительно ответить на ряд вопросов, поступивших на интернет-площадки. Отметим, что вопросы, ответы на которые не прозвучали в эфире, будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

 Следующий прямой эфир в социальной сети ВКонтакте проведет глава Октябрьского района Сергей Радько 31 октября.

