Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями

23 октября глава Промышленного района Самары Иван Сухарев провел «прямую линию» с жителями на своей официальной странице ВКонтакте.

Ключевыми темами, затронутыми главой района в рамках прямой трансляции, стали темы благоустройства дворов и дорог по действующим региональным и федеральным программам, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка и развития спорта в районе. Также он коснулся вопросов жилищно-коммунального хозяйства и рассказал о том, как прошла подготовка к отопительному сезону, о проведенных работах по ремонту проездов и модернизации схемы дорожного движения вблизи объектов соцсферы.

В ходе «прямой линии» Иван Сухарев успел дополнительно ответить на ряд вопросов, поступивших на интернет-площадки. Отметим, что вопросы, ответы на которые не прозвучали в эфире, будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

Следующий прямой эфир в социальной сети ВКонтакте проведет глава Октябрьского района Сергей Радько 31 октября.