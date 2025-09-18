Глава областного Минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря

Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
0.16
EUR 98.3
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава областного Минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря

18 сентября 2025 16:29
159
Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению  эффективности его работы.

В рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков посетил с рабочим визитом компанию «ФСИ Аналитика» – одного из активных участников проекта, специализирующегося на производстве спортивного оборудования и инвентаря.

Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению  эффективности его работы. Как неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев, повышение производительности труда является ключевым приоритетом для развития промышленного потенциала региона.

В ходе визита Денис Гурков ознакомился с производственными мощностями предприятия. ФСИ «Аналитика» более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью. Предприятие выпускает более 2 тысяч товаров для спортзалов, площадок, а также для индивидуальных занятий дома и на улице.

Внедрение бережливых технологий совместно со специалистами Регионального центра компетенций было проведено на участке сборки, упаковки и логистики козлов гимнастических переменной высоты. В результате выработка на участке выросла на 49%, время процесса сократилось на 24%, а объем незавершенного производства уменьшился на 75%. Последний показатель, свидетельствует о значительном ускорении прохождения изделий через сборочно-упаковочный участок и снижении «залеживания» полуфабрикатов.
 «Особенное внимание было уделено оптимизации сборочно-упаковочного участка, где мы отмечали нехватку стандартов, несоблюдение приоритетов заказов и нерациональное использование оборудования», – рассказал главе областного минпромторга генеральный директор предприятия Александр Щелоков.

Денис Гурков высоко оценил вовлеченность компании в процесс преобразований. «В Самарской области много талантливых и динамично развивающихся компаний, и мы уделяем внимание каждому предприятию. Радует, что «ФСИ Аналитика» активно использует инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта. Это не только помогает им модернизировать производство, но и создает прочную основу для уверенного роста. Особенно отрадно, что компания совмещает работу над эффективностью с реализацией важных социальных инициатив», - отметил он. 

Помимо работы над повышением производительности, «ФСИ Аналитика» вносит значительный вклад в социальную жизнь региона. Компанией был успешно реализован проект «Следж-хоккей. Спорт для тех, кто не сдается!», направленный на поддержку ветеранов специальной военной операции, получивших минно-взрывные травмы. В рамках этой инициативы команда ветеранов СВО «ЦСК ВВС — следж» была безвозмездно обеспечена всем необходимым инвентарем, включая специализированные сани для следж-хоккея собственного производства.

 

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
225
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
658
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
360
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1203
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
431
Весь список