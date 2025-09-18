Глава областного Минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря

159

В рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков посетил с рабочим визитом компанию «ФСИ Аналитика» – одного из активных участников проекта, специализирующегося на производстве спортивного оборудования и инвентаря.

Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению эффективности его работы. Как неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев, повышение производительности труда является ключевым приоритетом для развития промышленного потенциала региона.

В ходе визита Денис Гурков ознакомился с производственными мощностями предприятия. ФСИ «Аналитика» более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью. Предприятие выпускает более 2 тысяч товаров для спортзалов, площадок, а также для индивидуальных занятий дома и на улице.

Внедрение бережливых технологий совместно со специалистами Регионального центра компетенций было проведено на участке сборки, упаковки и логистики козлов гимнастических переменной высоты. В результате выработка на участке выросла на 49%, время процесса сократилось на 24%, а объем незавершенного производства уменьшился на 75%. Последний показатель, свидетельствует о значительном ускорении прохождения изделий через сборочно-упаковочный участок и снижении «залеживания» полуфабрикатов.

«Особенное внимание было уделено оптимизации сборочно-упаковочного участка, где мы отмечали нехватку стандартов, несоблюдение приоритетов заказов и нерациональное использование оборудования», – рассказал главе областного минпромторга генеральный директор предприятия Александр Щелоков.

Денис Гурков высоко оценил вовлеченность компании в процесс преобразований. «В Самарской области много талантливых и динамично развивающихся компаний, и мы уделяем внимание каждому предприятию. Радует, что «ФСИ Аналитика» активно использует инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта. Это не только помогает им модернизировать производство, но и создает прочную основу для уверенного роста. Особенно отрадно, что компания совмещает работу над эффективностью с реализацией важных социальных инициатив», - отметил он.

Помимо работы над повышением производительности, «ФСИ Аналитика» вносит значительный вклад в социальную жизнь региона. Компанией был успешно реализован проект «Следж-хоккей. Спорт для тех, кто не сдается!», направленный на поддержку ветеранов специальной военной операции, получивших минно-взрывные травмы. В рамках этой инициативы команда ветеранов СВО «ЦСК ВВС — следж» была безвозмездно обеспечена всем необходимым инвентарем, включая специализированные сани для следж-хоккея собственного производства.

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области