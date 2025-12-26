Глава Минтруда рассказал о новом формате центров занятости для молодежи

Существующий формат центров занятости не в полной мере отражает потребности молодых людей. Молодежь сейчас в основном визуалы, а потому акцент в современных центрах занятости для молодежи будет сделан именно на видеоформате, рассказал в эксклюзивном интервью "России 24" глава Минтруда Антон Котяков.

Для помощи молодежи в выборе профессии есть ряд программ. В частности, профориентация в школе, профтуризм на предприятия, где ребята могут познакомиться с особенностями какой-либо специальности, пишет Смотрим.

"Мы сделали адресную рассылку для ребят, у которых есть личный кабинет на едином портале государственных услуг. Это более 10 миллионов человек. Сейчас мы с ребятами начинаем выстраивать их профессиональные треки, профессиональные траектории", – рассказал министр.

Параллельно с этим ведется разработка центров занятости нового формата.