Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Минтруда рассказал о новом формате центров занятости для молодежи
Глава Минтруда рассказал о новом формате центров занятости для молодежи
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
В Госдуме призвали россиян соблюдать масочный режим на новогодних праздниках
Онищенко: средний возраст рожающих первенца женщин в России составляет 31 год
Онищенко: средний возраст рожающих первенца женщин в России составляет 31 год
в Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
В Самаре маленькие пациенты клиник Самарского медуниверситета окунулись в настоящую новогоднюю сказку
Больше половины россиян сохранили советские игрушки.
Больше половины россиян сохранили советские игрушки
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
Михаил Мурашко призвал отказаться от алкоголя на Новый год
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
В Самаре провели третью «Ёлку желаний» для детей из семей участников СВО
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава Минтруда рассказал о новом формате центров занятости для молодежи

78
Глава Минтруда рассказал о новом формате центров занятости для молодежи

Существующий формат центров занятости не в полной мере отражает потребности молодых людей. Молодежь сейчас в основном визуалы, а потому акцент в современных центрах занятости для молодежи будет сделан именно на видеоформате, рассказал в эксклюзивном интервью "России 24" глава Минтруда Антон Котяков.

Для помощи молодежи в выборе профессии есть ряд программ. В частности, профориентация в школе, профтуризм на предприятия, где ребята могут познакомиться с особенностями какой-либо специальности, пишет Смотрим.

"Мы сделали адресную рассылку для ребят, у которых есть личный кабинет на едином портале государственных услуг. Это более 10 миллионов человек. Сейчас мы с ребятами начинаем выстраивать их профессиональные треки, профессиональные траектории", – рассказал министр.

Параллельно с этим ведется разработка центров занятости нового формата.

"В рамках программы комплексной модернизации центров занятости в нашей стране мы формируем пространство, которое в основном нацелено на старшую аудиторию. И, когда ребята 16-18 лет приходят в центры занятости, это не тот формат получения ими информации, к которому они привыкли. Сегодня подрастающее поколение в основном визуалы. Поэтому мы сейчас запускаем параллельно <…> программу формирования молодежных центров занятости, где будет больше сделан акцент на видеоматериале, 3D-очки, погружение в атмосферу конкретного предприятия, причем адаптированное под каждый конкретный субъект РФ", – заявил Котяков.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
383
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
378
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
427
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
426
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
359
Весь список