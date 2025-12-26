Глава Минтруда рассказал о новом формате центров занятости для молодежи

Существующий формат центров занятости не в полной мере отражает потребности молодых людей. Молодежь сейчас в основном визуалы, а потому акцент в современных центрах занятости для молодежи будет сделан именно на видеоформате, рассказал в эксклюзивном интервью "России 24" глава Минтруда Антон Котяков.
Для помощи молодежи в выборе профессии есть ряд программ. В частности, профориентация в школе, профтуризм на предприятия, где ребята могут познакомиться с особенностями какой-либо специальности, пишет Смотрим.
"Мы сделали адресную рассылку для ребят, у которых есть личный кабинет на едином портале государственных услуг. Это более 10 миллионов человек. Сейчас мы с ребятами начинаем выстраивать их профессиональные треки, профессиональные траектории", – рассказал министр.
Параллельно с этим ведется разработка центров занятости нового формата.
"В рамках программы комплексной модернизации центров занятости в нашей стране мы формируем пространство, которое в основном нацелено на старшую аудиторию. И, когда ребята 16-18 лет приходят в центры занятости, это не тот формат получения ими информации, к которому они привыкли. Сегодня подрастающее поколение в основном визуалы. Поэтому мы сейчас запускаем параллельно <…> программу формирования молодежных центров занятости, где будет больше сделан акцент на видеоматериале, 3D-очки, погружение в атмосферу конкретного предприятия, причем адаптированное под каждый конкретный субъект РФ", – заявил Котяков.