Глава Минтранса СО проверил качество транспортной связи с селом Рождествено 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это не первый российский регион, объявивший о такой мере улучшения демографии.
200 тысяч рублей получат беременные студентки из Ульяновской области
Известно, что погибших нет, а пострадавшую после осмотра медиков доставили в больницу.
В Богатовском районе 23 декабря поезд протаранил легковушку
На данный момент движение по трассе восстановлено.
На 31 км автодороги «Самара-Пугачев -Энгельс-Волгоград»  произошло столкновение трех автомобилей
Злоупотребление икрой может привести к отекам и повышению артериального давления.
Эндокринолог: безопасная суточная норма икры  - четыре чайные ложки
Меры поддержки муниципалитета помогают привлекать специалистов в Отрадненскую городскую больницу.
В Отрадном в 8 раз увеличена единовременная выплата врачам
Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких.
В Перинатальном центре больницы Середавина прошла торжественная выписка тройни и двойни
Представители Самарской области завоевали 31 медаль.
В Нижегородской области завершились чемпионат и первенство ПФО по самбо
Премьерный показ был приурочен к 70-летию основателя театра, бессменного художественного руководителя, главного режиссёра Евгения Дробышева.
В театре «Самарская площадь» прошла премьера спектакля «Три сестры»
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.34
-1.08
EUR 106.54
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
В Самаре прозвучит древнерусское пение
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава Минтранса СО проверил качество транспортной связи с селом Рождествено 

23 декабря 2024 17:27
216
В настоящее время автозимник, который устроили наши дорожные службы, находится в хорошем техническом состоянии.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов проверил работу речной переправы между городом Самарой и селом Рождествено, а также качество автозимника, устроенного на зимний период для связи населенного пункта с сетью автомобильных дорог.

Ежегодно на период становления льда на реке Волге стабильность речной переправы находится под угрозой срыва. На этот период речники организуют временный остановочный пункт в районе села Подголятино, так как подход по реке Воложке к Рождествено невозможен из-за толстого слоя льда.

По поручению министра речники расчистили снег от понтона до места ожидания теплохода пассажирами и обеспечили безопасный подход к нему. Кроме того, отрегулировано расписание движения судов. С 23 декабря до временной остановки выполняется по 4 рейса в день в каждую сторону

Также руководитель областного минтранса совместно с заместителем главы администрации Рождествено Евгением Авдеевым проверили работу автозимника и обсудили проблемные вопросы по организации транспортного сообщения с населенным пунктом.

«В настоящее время автозимник, который устроили наши дорожные службы, находится в хорошем техническом состоянии. Проезд по нему будет обеспечен до наступления положительных температур. При этом водители должны соблюдать все меры предосторожности: не пользоваться временной дорогой в темное время суток и соблюдать скоростной режим не более 40 км в час», - отметил Сергей Карпов.

 

Фото:   пресс-служба Минтранса СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких.
23 декабря 2024, 19:44
В Перинатальном центре больницы Середавина прошла торжественная выписка тройни и двойни
Мамы и малыши чувствуют себя хорошо, и сегодня они находятся дома в окружении близких. Общество
163
Премьерный показ был приурочен к 70-летию основателя театра, бессменного художественного руководителя, главного режиссёра Евгения Дробышева.
23 декабря 2024, 17:47
В театре «Самарская площадь» прошла премьера спектакля «Три сестры»
Премьерный показ был приурочен к 70-летию основателя театра, бессменного художественного руководителя, главного режиссёра Евгения Дробышева. Культура
229
Благодаря оркестру Самарского университета под руководством Егора Нунгейзера в этот вечер в зале звучала живая музыка.
23 декабря 2024, 17:12
В Самарском Доме офицеров состоялся областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила»
Благодаря оркестру Самарского университета под руководством Егора Нунгейзера в этот вечер в зале звучала живая музыка. Общество
236
В центре внимания
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
23 декабря 2024  10:25
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
271
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
21 декабря 2024  12:25
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
962
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
800
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
3056
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
695
Весь список