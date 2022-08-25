Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области

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МЧС РФ располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. Об этом в четверг, 25 августа, заявил глава министерства Александр Куренков, пишут "Известия".

«Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», — сказал он журналистам.

По его словам, сейчас эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы. От населения ждут информацию, кто этим мог заниматься, добавил Куренков.

Также глава МЧС оценил текущую ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области.

«На данный момент оцениваю обстановку как тяжелую, но она полностью контролируется», — сказал он ТАСС.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин/"Известия"