Глава Ленинского района Елена Бондаренко провела прямой эфир с жителями

Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Глава Ленинского района Елена Бондаренко провела прямой эфир с жителями

166
Она ответила на вопросы об обновлении коммунальной инфраструктуры, благоустройстве дворов, ремонте проездов, реставрации объектов культурного наследия и развитии экскурсионных маршрутов.

Глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко провела прямой эфир на своей странице в соцсети ВКонтакте. В числе прочего она ответила на вопросы об обновлении коммунальной инфраструктуры, благоустройстве дворов, ремонте проездов, реставрации объектов культурного наследия и развитии экскурсионных маршрутов.

«Ленинский район – один из старейших в городе, его культурный и административный центр. Здесь сконцентрировано максимальное количество организаций муниципального, регионального и федерального уровней, учреждения культуры – музеи, библиотеки, театры, а также часть основных экскурсионных маршрутов. Поэтому и внимание к нашему району всегда особое – как со стороны жителей, так и со стороны гостей Самары. Главная задача сегодня – достойное содержание и развитие инфраструктуры, благоустройство дворов: только по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году отремонтировали 4 двора на ул. Молодогвардейской, Самарской, Ленинской и Галактионовской», – рассказала глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко.

Особое внимание Елена Бондаренко уделила реконструкции тепловых сетей. В этом году на территории Ленинского района капитально отремонтировали участки теплотрасс на ул. Чапаевской – от ул. Льва Толстого до Красноармейской и от ул. Шостаковича до Вилоновской. Наиболее масштабное обновление теплосетей проводилось в микрорайоне «Мичуринский» в границах улиц Дачной, Клинической, Коммунистической и Владимирской. Кроме того, Фонд капитального ремонта Самарской области обновил внутридомовые инженерные сети в 21 многоквартирном доме Ленинского района.

Жители второго подъезда дома № 236 по улице Молодогвардейской пожаловались на неприятный запах в подъезде. По словам Елены Бондаренко, это обращение удалось отработать ещё до начала эфира – по обращению администрации района прочистка канализационных сетей была проведена силами ресурсоснабжающей организации ООО «СКС».

Ещё один вопрос, направленный в видеоформате, касался ремонта асфальтового покрытия у контейнерной площадки недалеко от дома № 8 (корпус 2А) по улице Чернореченской. Как подчеркнула Елена Бондаренко, данная контейнерная площадка уже включена в перечень нуждающихся в ремонте. Кроме того, дворовые территории домов №№ 6 и 8 будут отремонтированы по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году.

В ходе «прямой линии» Елена Бондаренко успела ответить дополнительно более чем на 10 вопросов, поступивших на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на вопросы из комментариев к эфиру и видеовопросы. Вопросы, ответы на которые не прозвучали в эфире, будут рассмотрены отдельно.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Весь список