Глава Ленинского района Елена Бондаренко провела прямой эфир с жителями

Глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко провела прямой эфир на своей странице в соцсети ВКонтакте. В числе прочего она ответила на вопросы об обновлении коммунальной инфраструктуры, благоустройстве дворов, ремонте проездов, реставрации объектов культурного наследия и развитии экскурсионных маршрутов.



«Ленинский район – один из старейших в городе, его культурный и административный центр. Здесь сконцентрировано максимальное количество организаций муниципального, регионального и федерального уровней, учреждения культуры – музеи, библиотеки, театры, а также часть основных экскурсионных маршрутов. Поэтому и внимание к нашему району всегда особое – как со стороны жителей, так и со стороны гостей Самары. Главная задача сегодня – достойное содержание и развитие инфраструктуры, благоустройство дворов: только по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году отремонтировали 4 двора на ул. Молодогвардейской, Самарской, Ленинской и Галактионовской», – рассказала глава Ленинского района города Самары Елена Бондаренко.



Особое внимание Елена Бондаренко уделила реконструкции тепловых сетей. В этом году на территории Ленинского района капитально отремонтировали участки теплотрасс на ул. Чапаевской – от ул. Льва Толстого до Красноармейской и от ул. Шостаковича до Вилоновской. Наиболее масштабное обновление теплосетей проводилось в микрорайоне «Мичуринский» в границах улиц Дачной, Клинической, Коммунистической и Владимирской. Кроме того, Фонд капитального ремонта Самарской области обновил внутридомовые инженерные сети в 21 многоквартирном доме Ленинского района.



Жители второго подъезда дома № 236 по улице Молодогвардейской пожаловались на неприятный запах в подъезде. По словам Елены Бондаренко, это обращение удалось отработать ещё до начала эфира – по обращению администрации района прочистка канализационных сетей была проведена силами ресурсоснабжающей организации ООО «СКС».



Ещё один вопрос, направленный в видеоформате, касался ремонта асфальтового покрытия у контейнерной площадки недалеко от дома № 8 (корпус 2А) по улице Чернореченской. Как подчеркнула Елена Бондаренко, данная контейнерная площадка уже включена в перечень нуждающихся в ремонте. Кроме того, дворовые территории домов №№ 6 и 8 будут отремонтированы по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году.



В ходе «прямой линии» Елена Бондаренко успела ответить дополнительно более чем на 10 вопросов, поступивших на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на вопросы из комментариев к эфиру и видеовопросы. Вопросы, ответы на которые не прозвучали в эфире, будут рассмотрены отдельно.

Фото: пресс-служба администрации Самары