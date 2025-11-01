186

Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод

31 октября глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев встретился с жителями многоквартирного двухэтажного дома № 10а по переулку Сиреневому в поселке Кирзавод. Ранее они обратились с замечаниями по содержанию своего дома и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.



«Жилой фонд на этой территории – частные дома и дома малоэтажной застройки, большая часть из которых расселены. Пообщались с жителями, приняли их замечания в работу. Все они по-своему справедливы и требуют решения, – подчеркнул глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев. – Осмотрел территорию контейнерной площадки – абсолютно неудачное месторасположение. Мусоровозам подъезжать туда явно неудобно, рядом детская площадка и центральная часть дворовой территории. Отдел ЖКХ в ближайшее время рассмотрит вопрос переноса в более удобное место».



Планируется, что администрация Куйбышевского района до конца ноября подберет новую, более удобную для проезда техники регоператора АО «Экология» и жителей локацию и внесет ее в реестр контейнерных площадок. Силами районной службы благоустройства в ближайшие дни будет выполнена уборка прилегающей к дому территории, а управляющая компания «Волжский берег» должна обеспечить регулярный выход уборщиков в подъезды.



По просьбе жителей до конца ноября МБУ «Куйбышевский» выполнит отсыпку асфальтобетонным гранулятом дорожек, ведущих к дому и остановкам общественного транспорта. Совместно с департаментом городского хозяйства и экологии администрация района проработает вопрос освещения на этом участке.



Отметим, публичные сообщения жителей в социальных сетях в адрес органов власти фиксируются автоматизированной системой «Инцидент-Менеджмент». Эта электронная платформа отслеживает комментарии в городских сообществах или на официальных страницах органов власти, а затем направляет их в работу ответственных организаций. В системе работают все ресурсоснабжающие и обслуживающие организации Самары и региона, представители муниципальной и государственной власти.

Фото: администрация Самары