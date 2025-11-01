Я нашел ошибку
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК
Общество
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод

1 ноября 2025 18:38
186
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.

Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод

31 октября глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев встретился с жителями многоквартирного двухэтажного дома № 10а по переулку Сиреневому в поселке Кирзавод. Ранее они обратились с замечаниями по содержанию своего дома и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.

«Жилой фонд на этой территории – частные дома и дома малоэтажной застройки, большая часть из которых расселены. Пообщались с жителями, приняли их замечания в работу. Все они по-своему справедливы и требуют решения, – подчеркнул глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев. – Осмотрел территорию контейнерной площадки – абсолютно неудачное месторасположение. Мусоровозам подъезжать туда явно неудобно, рядом детская площадка и центральная часть дворовой территории. Отдел ЖКХ в ближайшее время рассмотрит вопрос переноса в более удобное место».

Планируется, что администрация Куйбышевского района до конца ноября подберет новую, более удобную для проезда техники регоператора АО «Экология» и жителей локацию и внесет ее в реестр контейнерных площадок. Силами районной службы благоустройства в ближайшие дни будет выполнена уборка прилегающей к дому территории, а управляющая компания «Волжский берег» должна обеспечить регулярный выход уборщиков в подъезды.

По просьбе жителей до конца ноября МБУ «Куйбышевский» выполнит отсыпку асфальтобетонным гранулятом дорожек, ведущих к дому и остановкам общественного транспорта. Совместно с департаментом городского хозяйства и экологии администрация района проработает вопрос освещения на этом участке. 

Отметим, публичные сообщения жителей в социальных сетях в адрес органов власти фиксируются автоматизированной системой «Инцидент-Менеджмент». Эта электронная платформа отслеживает комментарии в городских сообществах или на официальных страницах органов власти, а затем направляет их в работу ответственных организаций. В системе работают все ресурсоснабжающие и обслуживающие организации Самары и региона, представители муниципальной и государственной власти.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Весь список