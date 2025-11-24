Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями

118

25 ноября в 18:00 глава Красноглинского района города Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями.



В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги уходящего года. В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка. Также глава района коснется тем жилищно-коммунального хозяйства и готовности района к работе в условиях зимнего сезона.



Вячеслав Коновалов ответит также на вопросы, которые будут заданы в комментариях к эфиру, и обращения, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».



Трансляция пройдет по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации Самары