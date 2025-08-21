Глава Красноглинского района провел личный прием граждан

61

В Самаре глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов провел очередной прием граждан. Рассмотренные обращения жителей касались благоустройства на территории районных садово-дачных товариществ и садовых некоммерческих товариществ. Так, владельцы земельных участков и собственности в СНТ «Дружба» обратились с просьбой обустроить проезды по улицам СНТ в следующем дорожно-строительном сезоне.



«Важно, когда жители с заботой, по-хозяйски относятся к тому месту, где живут, и участвуют в планировании благоустройства. Во многом это помогает эффективно выстраивать основные направления работы, фокусируясь на том, что важно в первую очередь для того, чтобы сделать наш район более комфортным, – сказал глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. – По просьбе жителей направим в Департамент городского хозяйства и экологии новую заявку на выделение асфальтобетонной крошки на следующий год».



Также на приеме граждан рассмотрено обращение жителей СНТ «Мичуринец» по вопросу безтарного вывоза ТКО с территории садоводческого некоммерческого товарищества по графику и маршруту, включающим все проезды. По словам представителя регоператора АО «Экология», присутствующего на встрече, такая возможность будет рассмотрена в течение недели. О результатах жителям сообщат представители районной администрации.



Жители дома №5 по улице Коптевской обеспокоены соседством семьи, которая ведет асоциальный образ жизни и содержит квартиру в антисанитарных условиях, создавая неудобства для окружающих. Вячеслав Коновалов отметил, что опыт работы с подобными гражданами в практике районной администрации уже есть. В ближайшее время соответствующее заявление будет направлено в полицию. В дальнейшем в судебном порядке нерадивых собственников могут лишить жилья за ненадлежащее содержание имущества в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Фото: администрация Самары