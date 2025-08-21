Я нашел ошибку
Рассмотренные обращения жителей касались благоустройства на территории районных садово-дачных товариществ и садовых некоммерческих товариществ.
Глава Красноглинского района провел личный прием граждан
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Глава Красноглинского района провел личный прием граждан

21 августа 2025 15:37
61
Рассмотренные обращения жителей касались благоустройства на территории районных садово-дачных товариществ и садовых некоммерческих товариществ.

В Самаре глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов провел очередной прием граждан. Рассмотренные обращения жителей касались благоустройства на территории районных садово-дачных товариществ и садовых некоммерческих товариществ. Так, владельцы земельных участков и собственности в СНТ «Дружба» обратились с просьбой обустроить проезды по улицам СНТ в следующем дорожно-строительном сезоне.

«Важно, когда жители с заботой, по-хозяйски относятся к тому месту, где живут, и участвуют в планировании благоустройства. Во многом это помогает эффективно выстраивать основные направления работы, фокусируясь на том, что важно в первую очередь для того, чтобы сделать наш район более комфортным, – сказал глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов. – По просьбе жителей направим в Департамент городского хозяйства и экологии новую заявку на выделение асфальтобетонной крошки на следующий год».

Также на приеме граждан рассмотрено обращение жителей СНТ «Мичуринец» по вопросу безтарного вывоза ТКО с территории садоводческого некоммерческого товарищества по графику и маршруту, включающим все проезды. По словам представителя регоператора АО «Экология», присутствующего на встрече, такая возможность будет рассмотрена в течение недели. О результатах жителям сообщат представители районной администрации. 

Жители дома №5 по улице Коптевской обеспокоены соседством семьи, которая ведет асоциальный образ жизни и содержит квартиру в антисанитарных условиях, создавая неудобства для окружающих. Вячеслав Коновалов отметил, что опыт работы с подобными гражданами в практике районной администрации уже есть. В ближайшее время соответствующее заявление будет направлено в полицию. В дальнейшем в судебном порядке нерадивых собственников могут лишить жилья за ненадлежащее содержание имущества в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

 

Фото: администрация Самары

Теги: Самара

Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!
21 августа 2025, 15:27
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя! Здравоохранение
23
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
21 августа 2025, 14:51
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Общество
114
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
21 августа 2025, 14:31
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов». Культура
90
