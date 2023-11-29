Глава ГИБДД: за отсутствие зимней резины водителей штрафовать не будут

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Инспекторы не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, его ответ выложила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк, пишет РИА Новости.

"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам", — сказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что эвакуировать автомобили тоже не будут, водитель сможет продолжить движение.