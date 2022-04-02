ГИМС: в Красноглинском районе напомнили любителям подледного лова об опасности весеннего льда

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Инспекторы ГИМС продолжают проводить ежедневные профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан и предупреждение несчастных случаев на непрочном весеннем льду водоемов.

Многие жители региона продолжают сидеть на льду рек и озер возле лунок, не боясь рисков.

Очередной профилактический рейд сотрудники Центра ГИМС провели на одном из затонов Волги в поселке Красная Глинка, где рассказали рыбакам об опасности выхода на непрочный лед и вручили памятки.

"Мы напоминаем любителям рыбалки, что весеннему льду доверять нельзя, и настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода на него. В период оттепели кромка льда начинает таять, а с внутренней стороны там, где есть течение, он подмывается водой. Нельзя забывать о том, что весной лед становится рыхлым, пористым и утрачивает свою прочность. Толщина его неравномерна в разных местах. Где-то она может составлять 30 см, а через несколько метров - 5 см. Если уж рыбак решается выйти на такой лед, то он должен обязательно иметь при себе средства спасения и надеть спасательный жилет. Но, лучше вообще не рисковать жизнью и здоровьем. Родителям тоже настоятельно рекомендуем не разрешать своим детям подходить к водоемам во избежание происшествий и несчастных случаев" , - советует Вячеслав Шиков, инспектор Красноглинского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области.

С начала этого года на водных объектах области произошло 2 происшествия. 13 человек спасено, погибших, к счастью, нет.

Фото: облМЧС