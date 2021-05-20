ГИБДД СО вместе  с юнармейцами у Загородного парка Самары обратятся к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим

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Совместно с юнармейцами Самарской области, ГИБДД Самарской области, а также представитель общественного совета при региональном ГУ МВД Анастасия Ходорева, вблизи Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горкого (Загородный парк Самары) в 12:00 21 мая обратятся к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными к пешим участникам дорожного движения! Водителям будут розданы тематические наклейки о соблюдении ПДД РФ.

Также, жителям города будет предложено записать видеообращение к участникам дорожного движения с призывом о соблюдении скоростного режима в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Каждому участнику акции представители Госавтоинспекции вручат воздушные шары – как символ земного шара, в связи с проведением мероприятия во всем мире.

Фото из открытых источников