ГИБДД СО в выходные дни вновь проведет  масштабные рейдовые мероприятия   

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Сотрудники ГИБДД в предстоящие выходные дни проведут масштабные рейдовые мероприятия, главная цель которых - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Особое внимание уделят предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле - выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ гражданина от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьёзный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер нарушителю может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Областная Госавтоинспекция призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений об управлении водителем транспортным средством в нетрезвом виде, не игнорировать данный факт и сообщать в полицию.

Фото: ГИБДД СО