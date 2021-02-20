ГИБДД СО: В период праздничных и выходных дней будут привлечены дополнительные наряды ДПС

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На протяжении всех праздничных дней, приуроченных ко Дню защитника Отечества, Госавтоинспекция Самарской области усиливает контроль за соблюдением ПДД РФ участниками дорожного движения.

В период праздничных и выходных дней будут привлечены дополнительные наряды ДПС, т.к. в эти дни существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних областей и населённых пунктов к родственникам и друзьям.

Под особым вниманием автоинспекторов нетрезвые водители и грубые нарушения правил дорожного движения со стороны автомобилистов.

Госавтоинспекция Самарского региона обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строг. Массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, будут проведены во всех городах и районах области.

Госавтоинспекция Самарской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сообщить о подобных фактах можно по номеру телефона 02, 102 (моб.) либо на номер (846) 333-58-01 (Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области).

Сотрудники ГИБДД готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.