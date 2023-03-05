ГИБДД СО предупреждает о сложных погодных условиях в связи с обильным выпадением осадков в виде снега

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Региональная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения. Плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности.

Водителям следует помнить, что тормозной путь в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима, дистанцию, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Заранее снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу. В связи с возможными заторовыми ситуациями на дороге, воздержитесь от поездок на личном транспорте без особой необходимости.

Пешеходам рекомендуем не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

При возникновении непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб или Госавтоинспекции. Единый номер экстренных служб 112.

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