ГИБДД СО: особенности эксплуатации автомобиля зимой

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Зимнее время с морозами и неустойчивой погодой вносит свои коррективы в использование транспортного средства.



Существует масса нюансов, оказывающих влияние на безопасность и эффективность использования машины зимой.



Согласно статистике, количество автомобильных аварий зимой возрастаетСокращённый световой день,плохая видимость и скользкое дорожное покрытие значительно усложняют управление транспортным средством.



Даже самый опытный водитель испытывает дискомфорт и чувство неуверенности в таких погодных условиях.



Безопасность каждого автолюбителя находится в его руках.



Пренебрежение элементарными правилами может привести к трагедии, ведь дорога не прощает ошибок и карает очень строго.



Зима становится для многих автомобилистов настоящим испытанием на прочность и даёт возможность продемонстрировать свои навыки.



Большая часть зимы сопровождается выпадением снега, порывистым ветром, морозами и гололёдом. Они не способствуют комфортному управлению автомобилем и значительно ухудшают безопасность дорожного движения.



Зимой, когда дорожное покрытие сковано коркой льда, очень легко неосторожными манёврами «сорвать» автомобиль в занос. Это может привести к его опрокидыванию или попаданию в кювет.



Необходимо забыть о лихачестве и превышении скорости



Особенности эксплуатации автомобиля зимой требуют от водителя собранности и правильной подготовки транспортного средства. Мелочей в этом вопросе не бывает, так как он касается личной безопасности водителя и пассажиров.