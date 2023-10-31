ГИБДД СО: когда обувать зимнюю резину

96

Информация от ГИБДД.

Каждый год с приближением холодов водители начинают задаваться вопросом, когда обувать зимнюю резину. В настоящее время ответ на данный вопрос частично регулируется нормативным правовым документом.

Соответствующий закон - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».Из нормативного акта следует: в летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать только шипованные шины. Это требование относится ко всем транспортным средствам. В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и неошипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку "М+S", "M&S" или "M S" и соответствующий рисунок. Требование распространяется только на автомобили категории B. Таким образом, по закону менять резину на зимнюю можно с сентября по ноябрь. На практике выбор конкретной даты для замены нужно делать с учетом погодных условий.

При этом соответствующие сезону шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля. Штраф за отсутствие зимней резины составит 500 рублей (по ч. 1 ст. 12.5 КоАП).

Фото предоставлено ГИБДД СО