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ГИБДД СО:  итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.

19 февраля 2024 18:27
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За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 44 водителя. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 45 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 42 правонарушителя со стороны водителей и 59 - со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены, сообщает пресс-служба  ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба  ГУ МВД СО

Теги: ГИБДД Самара

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