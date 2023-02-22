ГИБДД СО информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений

Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Рабочие дни РЭО: 24, 25 февраля.
Выходные: 23 февраля
Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности 24, 25 февраля 2023 года во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Самарской области будет осуществляться в режиме полного рабочего дня.
Начиная с 27 февраля 2023 года прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.
Фото: ГИБДД СО