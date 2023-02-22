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ГИБДД СО информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений

22 февраля 2023 19:13
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Рабочие дни РЭО: 24, 25 февраля.

Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений.

Рабочие дни РЭО: 24, 25 февраля.

Выходные: 23 февраля

Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности 24, 25 февраля 2023 года во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Самарской области будет осуществляться в режиме полного рабочего дня.

Начиная с 27 февраля 2023 года прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы.

 

Фото:   ГИБДД СО

Теги: ГИБДД Самара

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