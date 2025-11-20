Я нашел ошибку
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  

20 ноября 2025 17:11
117
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.

Мероприятие, организованное Российским обществом «Знание» прошло на площадке Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Встреча собрала более 400 студентов и преподавателей. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по решению президента Владимира Путина.  
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца. В 1996 году Дамир окончил Сызранский политехнический колледж. Поэтому в Самаре встреча в формате открытого диалога получилась особенно непринужденной – участники с интересом слушали спикера, задавали вопросы, подходили фотографироваться. В начале мероприятия лектор Общества «Знание» Дамир Юсупов рассказал слушателям, что с детства мечтал о небе. Однако из-за резких скачков зрения в подростковом возрасте он не смог пройти медицинскую комиссию и реализовать желаемое. После службы в армии водителем-механиком танка Т-72 в 152-м танковом полку он получил юридическое образование. Но желание летать не покидало его. 
«Путь к мечте редко бывает прямым, и жизнь часто проверяет нас на прочность. Важно не сдаваться и использовать любой шанс, даже если он кажется запоздалым», — поделился он.
В 32 года, узнав об изменениях в возрастном цензе для пилотов, он решил еще раз попробовать и поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени П.Ф. Еромасова. Позже, работая вторым пилотом, он закончил Ульяновский институт гражданской авиации по специальности «Аэронавигация».
В ходе встречи лектор подробно рассказал о своем профессиональном пути. Отдельное внимание он остановил и на той самой аварийной посадке.
Также Герой России объяснил важность таких качеств, как любовь к Родине, мужество, верность Отечеству. Кроме того, он отметил ценность профессионализма в жизни человека, умения грамотно формулировать цели и значимости слаженной командной работы, которая позволяет объединить усилия и справится со сложностями в экстремальных ситуациях. 
«Молодежь должна верить в свои силы и не бояться двигаться вперед, даже если путь кажется непростым или обстоятельства складываются против. На своем опыте я убедился, что неудачи — это не приговор, а лишь этап на пути к цели. Нужно проявлять настойчивость, постоянно учиться и быть готовым к новым вызовам. Только так, через преодоление, можно достичь свою мечту, реализовать свой потенциал и быть по-настоящему полезным нашей стране, внося вклад в ее развитие и будущее», – подчеркнул лектор.
После встречи Дамир Юсупов поблагодарил слушателей за конструктивный диалог, пожелал всегда верить в свои силы и следовать за мечтой.
Российский пилот Дамир Юсупов получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321-211 под командованием Юсупова, следовавший по маршруту Москва – Симферополь, вскоре после взлета столкнулся со стаей птиц. Несмотря на повреждение обоих двигателей и невозможность вернуться на аэродром, экипаж сумел совершить посадку на кукурузном поле с полными баками горючего. Все находившиеся на борту 233 человека — пассажиры и члены экипажа — остались живы.
Также звания Герой России удостоен второй пилот рейса Георгий Мурзин, остальные члены экипажа награждены Орденами Мужества.

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Новости по теме
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
20 ноября 2025, 17:46
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Спорт
27
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025, 17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых... Политика
84
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
20 ноября 2025, 17:34
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории. Общество
67
В центре внимания
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
88
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
199
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
201
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
210
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
773
Весь список