Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  

117

Мероприятие, организованное Российским обществом «Знание» прошло на площадке Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Встреча собрала более 400 студентов и преподавателей. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца. В 1996 году Дамир окончил Сызранский политехнический колледж. Поэтому в Самаре встреча в формате открытого диалога получилась особенно непринужденной – участники с интересом слушали спикера, задавали вопросы, подходили фотографироваться. В начале мероприятия лектор Общества «Знание» Дамир Юсупов рассказал слушателям, что с детства мечтал о небе. Однако из-за резких скачков зрения в подростковом возрасте он не смог пройти медицинскую комиссию и реализовать желаемое. После службы в армии водителем-механиком танка Т-72 в 152-м танковом полку он получил юридическое образование. Но желание летать не покидало его.

«Путь к мечте редко бывает прямым, и жизнь часто проверяет нас на прочность. Важно не сдаваться и использовать любой шанс, даже если он кажется запоздалым», — поделился он.

В 32 года, узнав об изменениях в возрастном цензе для пилотов, он решил еще раз попробовать и поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени П.Ф. Еромасова. Позже, работая вторым пилотом, он закончил Ульяновский институт гражданской авиации по специальности «Аэронавигация».

В ходе встречи лектор подробно рассказал о своем профессиональном пути. Отдельное внимание он остановил и на той самой аварийной посадке.

Также Герой России объяснил важность таких качеств, как любовь к Родине, мужество, верность Отечеству. Кроме того, он отметил ценность профессионализма в жизни человека, умения грамотно формулировать цели и значимости слаженной командной работы, которая позволяет объединить усилия и справится со сложностями в экстремальных ситуациях.

«Молодежь должна верить в свои силы и не бояться двигаться вперед, даже если путь кажется непростым или обстоятельства складываются против. На своем опыте я убедился, что неудачи — это не приговор, а лишь этап на пути к цели. Нужно проявлять настойчивость, постоянно учиться и быть готовым к новым вызовам. Только так, через преодоление, можно достичь свою мечту, реализовать свой потенциал и быть по-настоящему полезным нашей стране, внося вклад в ее развитие и будущее», – подчеркнул лектор.

После встречи Дамир Юсупов поблагодарил слушателей за конструктивный диалог, пожелал всегда верить в свои силы и следовать за мечтой.

Российский пилот Дамир Юсупов получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321-211 под командованием Юсупова, следовавший по маршруту Москва – Симферополь, вскоре после взлета столкнулся со стаей птиц. Несмотря на повреждение обоих двигателей и невозможность вернуться на аэродром, экипаж сумел совершить посадку на кукурузном поле с полными баками горючего. Все находившиеся на борту 233 человека — пассажиры и члены экипажа — остались живы.

Также звания Герой России удостоен второй пилот рейса Георгий Мурзин, остальные члены экипажа награждены Орденами Мужества.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»