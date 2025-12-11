Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря

Магнитная буря в Самаре стала следствием очередного выброса солнечной энергии, произошедшего 8 декабря.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, первый поток плазмы прошел мимо Земли, однако удар пришёлся на второй, более слабый поток. В результате с начала суток на планету обрушился геомагнитный шторм силой 6 баллов.

По предварительным прогнозам, буря начнет ослабевать к полудню и полностью прекратится к вечеру.

Метеочувствительным жителям рекомендуется избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, ограничить стрессовые ситуации, следить за давлением и при необходимости принимать препараты для его стабилизации.

Особую осторожность следует проявлять людям с хроническими заболеваниями сердца, гипертонией и беременным женщинам, пишет Самара-МК.