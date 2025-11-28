Я нашел ошибку
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
География экспортных поставок продукции АПК Самарской области расширилась
Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.
Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД
По итогам 11 месяцев 2025 года объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Самарской области составил почти 380 тыс. тонн. География экспортных поставок расширяется. В список внешних рынков региона вошли новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.
Основу экспортного портфеля региона по‑прежнему составляют продукты с высокой добавленной стоимостью: изделия масложировой отрасли, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Одновременно регион продолжает наращивать поставки в страны, присоединившиеся к списку импортеров в прошлом году: Индию, Палестину и Бахрейн. Так, в Индию поставляется подсолнечное масло, в Палестину и Бахрейн — кондитерские изделия и напитки.
Реализация задач федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» является одним из ключевых направлений национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Задача по увеличению международных поставок продукции Самарской области поставлена губернатором Вячеславом Федорищевым в программе социально-экономического развития региона.
По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», Самарская область признана регионом I‑го порядка с высоким потенциалом для производства и экспорта ряда направлений, в том числе бутилированного подсолнечного масла и шоколадных кондитерских изделий, и включена в перечень 30 перспективных субъектов Российской Федерации. Это подтверждает возможности региона усилить свои экспортные позиции.
Важную роль в расширении экспортных возможностей играет внедрение новых инструментов цифровой торговли и платформенной поддержки. Российский экспортный центр запустил на платформе «Мой экспорт» бесплатный сервис «Экспортный ассистент». Сервис выступает в роли интеллектуального цифрового помощника, который автоматизированно подбирает оптимальный набор мер поддержки — от аналитики и сертификации до логистики и финансирования — с учётом уровня экспортной зрелости компании и специфики её продукции.
«Экспортный ассистент» формирует для экспортёра персональную дорожную карту с рекомендациями и возможностью онлайн‑оформления заявок, а также закрепляет за компанией персонального менеджера для сопровождения всех этапов работы. Сервис доступен бесплатно для всех российских предприятий, развивающих экспорт, и помогает как начинающим компаниям определить перспективные рынки и подготовить продукцию к экспортным поставкам, так и опытным — масштабировать операции, оптимизировать логистику и снижать риски.
Воспользоваться сервисом максимально просто: достаточно авторизоваться на платформе «Мой экспорт» (https://acc.exportcenter.ru), заполнить короткую анкету, и система формирует персональную дорожную карту с возможностью оформления заявок в онлайн-формате.

 

Фото – минсельхозпрод Самарской области

