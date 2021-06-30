Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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30 июня в регионе подтвержден 171 случай новой коронавирусной инфекции:

- 67 в г. Самара

- 28 в г. Тольятти

- 8 в Сергиевском районе

- 6 в г. Кинель

- 6 в г. Сызрань

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Отрадный

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Борском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Приволжском районе

164 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67595 случаев коронавируса.



Скончались 2279 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 68, 73 лет, женщины 62, 79, 81, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчины 60, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 44 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 55 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

женщина 64 лет;

​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 71,37, по стране - 92,61.​

Коэффициент летальности в области - 3,37, в стране - 2,45.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6930, нарастающим итогом 2810749.