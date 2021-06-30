Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

30 июня в регионе подтвержден 171 случай новой коронавирусной инфекции:
- 67 в г. Самара
- 28 в г. Тольятти
- 8 в Сергиевском районе
- 6 в г. Кинель
- 6 в г. Сызрань
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Отрадный
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Борском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Приволжском районе
164 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 67595 случаев коронавируса.
Скончались 2279 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 68, 73 лет, женщины 62, 79, 81, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 60, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 44 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 55 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
женщина 64 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 71,37, по стране - 92,61.
Коэффициент летальности в области - 3,37, в стране - 2,45.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6930, нарастающим итогом 2810749.