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Где и когда в Самаре на Крещение пройдут торжественные богослужения

17 января 2025 17:31
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19 января, православные отметят один из древнейших праздников – Крещение Господне или Богоявление.

Уже в грядущие выходные, 19 января, православные отметят один из древнейших праздников – Крещение Господне или Богоявление. Он был установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, когда произошло Богоявление – в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.

В храмах областной столицы на праздник пройдут торжественные богослужения.

18  января Крещенский сочельник. 

В 09.00 – Божественная Литургия пройдет в Покровском соборе г. Самары (Ленинская, 75А). Божественную литургию и Великое освящение воды совершит Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

В 17:00 18 января состоится Всенощное бдение в Софийском соборе Самары (ул. Соколова,1А).

19 января 

В 09.00 пройдет Божественная Литургия в соборе Преображения Господня (Ботаническая, 182А). Божественную Литургию возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

В Софийском соборе Самары (ул. Соколова,1А) 18 января пройдет:

11.00 – Великое освящение воды.

17.00 – Всенощное бдение.

19 января

Святое Богоявление. Крещение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

07:00 – Божественная литургия.

09:00 – Божественная литургия.

11:00 – Великое освящение воды.

В Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11) 

18 января 

07:30 – Исповедь

08:00 – Божественная Литургия. Великое освящение воды

17:00 – Праздничное Всенощное бдение

19 января

Святое Богоявление. Крещение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

08:30 – Исповедь

09:00 – Божественная Литургия. Великое освящение воды

В Соборе в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260)

18 января

09:00 – Исповедь. Божественная Литургия. Великое освящение воды. 

17:00 – Всенощное бдение.

19 января

Святое Богоявление Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

09:00 – Поздняя Божественная Литургия. Великое освящение воды.

В Храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского, что располагается на ул. Советской Армии, 251Б 

18 января

08:30 – Божественная Литургия Василия Великого

11:00 – Великое освящение воды

17:00 – Всенощное бдение с литией

19 января

Святое Богоявление Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

09:00 – Божественная Литургия

11:00 – Великое освящение воды

В Храме во имя Архистратига Михаила г. Самара (п. Шмидта), ул. Новогородская, д.1.)

18 января 

8:00 – Божественная Литургия, вечерняя. Великое освящение воды.

17:00 – Праздничное вечернее богослужение, исповедь.

19 января 

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

8:30 – Исповедь.

9:00 – Праздничная Божественная Литургия. Великое освящение воды.

Напомним, что на Крещение в Самаре организуют  одну иордань на Полевом спуске реки Волга и три купели при храмах по следующим адресам: 

- Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, г. Самара, ул. Советской Армии, 251 «б»;

- Храм в честь святого прп. Сергия Радонежского, г. Самара, ул. Черемшанская, 244 «а»;

- Храм во имя Архистратига Михаила, г. Самара (п. Шмидта), ул. Новогородская, д.1.

 

Фото предоставлено:  Покровский кафедральный собор г.о. Самара

Теги: Самара

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