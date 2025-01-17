Где и когда в Самаре на Крещение пройдут торжественные богослужения

Уже в грядущие выходные, 19 января, православные отметят один из древнейших праздников – Крещение Господне или Богоявление. Он был установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, когда произошло Богоявление – в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.
В храмах областной столицы на праздник пройдут торжественные богослужения.
18 января Крещенский сочельник.
В 09.00 – Божественная Литургия пройдет в Покровском соборе г. Самары (Ленинская, 75А). Божественную литургию и Великое освящение воды совершит Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
В 17:00 18 января состоится Всенощное бдение в Софийском соборе Самары (ул. Соколова,1А).
19 января
В 09.00 пройдет Божественная Литургия в соборе Преображения Господня (Ботаническая, 182А). Божественную Литургию возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
В Софийском соборе Самары (ул. Соколова,1А) 18 января пройдет:
11.00 – Великое освящение воды.
17.00 – Всенощное бдение.
19 января
Святое Богоявление. Крещение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
07:00 – Божественная литургия.
09:00 – Божественная литургия.
11:00 – Великое освящение воды.
В Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11)
18 января
07:30 – Исповедь
08:00 – Божественная Литургия. Великое освящение воды
17:00 – Праздничное Всенощное бдение
19 января
Святое Богоявление. Крещение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
08:30 – Исповедь
09:00 – Божественная Литургия. Великое освящение воды
В Соборе в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260)
18 января
09:00 – Исповедь. Божественная Литургия. Великое освящение воды.
17:00 – Всенощное бдение.
19 января
Святое Богоявление Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
09:00 – Поздняя Божественная Литургия. Великое освящение воды.
В Храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского, что располагается на ул. Советской Армии, 251Б
18 января
08:30 – Божественная Литургия Василия Великого
11:00 – Великое освящение воды
17:00 – Всенощное бдение с литией
19 января
Святое Богоявление Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
09:00 – Божественная Литургия
11:00 – Великое освящение воды
В Храме во имя Архистратига Михаила г. Самара (п. Шмидта), ул. Новогородская, д.1.)
18 января
8:00 – Божественная Литургия, вечерняя. Великое освящение воды.
17:00 – Праздничное вечернее богослужение, исповедь.
19 января
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8:30 – Исповедь.
9:00 – Праздничная Божественная Литургия. Великое освящение воды.
Напомним, что на Крещение в Самаре организуют одну иордань на Полевом спуске реки Волга и три купели при храмах по следующим адресам:
- Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, г. Самара, ул. Советской Армии, 251 «б»;
- Храм в честь святого прп. Сергия Радонежского, г. Самара, ул. Черемшанская, 244 «а»;
- Храм во имя Архистратига Михаила, г. Самара (п. Шмидта), ул. Новогородская, д.1.
Фото предоставлено: Покровский кафедральный собор г.о. Самара