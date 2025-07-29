Гастроэнтеролог указал, чем для здоровья опасны растущие близко к земле овощи, фрукты и ягоды

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На немытых фруктах и ягодах могут быть яйца паразитов, болезнетворные бактерии, вирусы, плесень (при хранении) и токсины. Особенно опасны те плоды, которые растут близко к земле, такие как клубника или земляника. Об этом «Известиям» 29 июля рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., руководитель Гастроцентра Института пластической хирургии и косметологии, заведующий курсом гастроэнтерологии Учебного центра «ЛАНЦЕТЪ» Сергей Вялов.

«Фрукты и ягоды, даже мытые, могут вызвать дискомфорт в кишечнике. Слишком большому количеству клетчатки обрадуется ваша микрофлора, а с ее активностью может возникнуть метеоризм и вяло текущее воспаление кишечника. Возможно ощущение переполненного желудка, изжога, метеоризм, но выраженной интоксикации ожидать не стоит. Также стоит учитывать, что употребление слишком большого количества ягод ежедневно изменит состав микрофлоры в кишечнике и приведет к увеличению вашего веса, потому что в них много сахара», — пояснил он.

Если питаться одними салатами и фруктами, есть риск недобора белка. Кроме того, если питаться только овощами и фруктами, будет не хватать витамина D и жирных кислот, подчеркнул врач.

При лишнем весе заставлять себя есть не нужно — летняя диета пойдет на пользу. Если же избыточного веса нет, то нужно питаться регулярно, иначе не будет сил и энергии — будет не хватать стройматериала для вашего организма, добавил Вялов.

«Вот несколько простых способов, как не допустить чрезмерной потери веса при плохом аппетите: есть часто и понемногу, выбирать более калорийные продукты (яйца, орехи, семечки), не пить воду перед едой, есть в комфортной обстановке, гулять на свежем воздухе, использовать специи и травы», — отметил гастроэнтеролог.

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