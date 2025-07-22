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Галерея «Виктория»: в Самаре пройдет фестиваль городских практик «Назад в город»
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Галерея «Виктория»: в Самаре пройдет фестиваль городских практик «Назад в город»

22 июля 2025 18:18
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В этом году фестиваль пройдет с 26 июля по 3 августа. В программе — экскурсии-пробежки и поэтические чтения, концерты и лекции, дрейфы и медиации.

Галерея «Виктория» представляет Фестиваль «Назад в город», который пройдет в Самаре с 26 июля по 3 августа.

«Назад в город» — фестиваль, посвященный новым оптикам и способам взаимодействия с городским пространством и художественными интервенциями в среду. Вас приглашают заново открыть для себя знакомые уголки города и оказаться в тех, о которых вы не знали.

В этом году фестиваль пройдет с 26 июля по 3 августа. В программе — экскурсии-пробежки и поэтические чтения, концерты и лекции, дрейфы и медиации. Исследуем заброшки, гаражные массивы и укромные дворы в центре. Погуляем по Зубчаниновке, встретимся в Загородном парке, изучим набережную и присоединимся к пленэру под Самарским мостом и выставку в гаражном кооперативе.

Подробнее о программе фестиваля

Открытие «Назад в город» пройдет в субботу, 26 июля.

Перед стартом основной программы приглашают в 12:00 в кофейню Skuratov Coffee на ул. Молодогвардейской, 80. Там пройдет открытие выставки Анастасии Альбокриновой «Читать бесконечно».

На официальном открытии в 18:00 гости встретятся у строящегося здания Галереи «Виктория» на ул. Некрасовской, 2, где увидят выступление Молодëжного хорового коллектива «Цветолетие» ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» под руководством Елены Гусевой. 

Затем окажутся в «Сквере художника», где пройдет перформанс Анастасии Деревякиной «I’ve got glitter in my eyes». Это аниматорское костюмированное шоу по мотивам сказки Льюиса Керролла «Алиса в стране чудес». Во время представления зрители окажутся в центре праздника, где смогут ощутить меняющуюся структуру аниматорских представлений, которая постоянно подстраивается под различные случайные ситуации при помощи актерских импровизаций.

Параллельно в сквере состоится художественная акция «Меняемся не глядя» и знакомство с мастерской Андрея Сяйлева и центром фитнеса Елены Седовой.

В воскресенье, 27 июля в 13:00, состоится прогулка по Зубчаниновке с художницей Олей Фроловой. День продолжится биографической читкой стихов Бориса Рыжего в 17:00. Произведения поэта прочитают актёры, студенты мастерской Дениса Бокурадзе — Василий Радченко и Роман Пяткин в музыкальном сопровождении гитариста Максима Рожкова. Затем в 19:00 мы встретимся в Загородном парке, чтобы встретить закат под DJ-сеты.

В понедельник, 28 июля в 19:00, пройдет архитектурно-историческая пробежка «Беги по берегу!» совместно с Центром фитнеса «Твой инструктор».

Во вторник, 29 июля в 19:00, художница Вика Малка проведет экскурсию по выставке «Солнце» в осси «ми».

В среду, 30 июля в 19:00, куратор Галереи «Виктория» Сергей Баландин проведет экскурсию «Перекресток четырёх скульптур».

В четверг, 31 июля в 19:00, основатель проекта «Надо сохранить» Михаил Митюков проведет экскурсию по архитектурным деталям Безымянки.

В пятницу, 1 августа в 19:00, состоится застолье «Встречаемся на Фрунзе!». Гости станут свидетелем личных историй и семейных традиций жителей старого центра города.

В субботу, 2 августа, в программе архитектурно-историческая пробежка «Беги по берегу!» совместно с центром фитнеса «Твой инструктор» в 9:00.
В 13:00 экскурсия Максима Тюгина по кварталу «Авиа» «Три эпохи Юнгородка».
В 16:00 состоится дрейф «Пойдем гулять» от музея-галереи «Заварка» и Клуба молодых архитекторов ДОМ:А.
В 18:00 во дворе Дома птиц состоится лекция Дмитрия Зуйкова «Мультисенсорность в городской среде».
День завершится концертом фанк-группы The Blessed Tiger на -1 этаже Торгово-промышленной палаты Самарской области.

В воскресенье, 3 августа, пройдет «Танцетектура» Ольги Бондаренко — проект, посвященный поиску танца в городской среде. Событие состоится в 10:00.  В 12:00 можно присоединиться к дрейфу по центру Самары с основателем проекта «Надо сохранить» Михаилом Митюковым. Маршрут участники дрейфа будут выбирать в процессе.
В 15:00 пройдет пленэр «Самарские подмышки под мостом». Сначала участники встречи исследуют локацию под старым мостом через реку Самара, а затем несколько часов посвятят фиксированию ее с помощью разных арт-практик.
В 18:00 состоится закрытие фестиваля «Назад в город». Гости смогут рассмотреть работы с пленэра на уличной выставке, а также послушать стихи самарских поэтов.

 

Фото:  Галерея «Виктория»

Теги: Самара

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