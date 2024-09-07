ГАИ СО: водитель, который объезжал пробку по газону на Московском шоссе найден и наказан

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Сотрудниками полиции при мониторинге сети «Интернет» выявили видеозапись, на которой неустановленный водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, двигаясь по Московскому шоссе в направлении ул. Дальняя по «разделительному газону», расположенному между Московским шоссе и дублером в Кировском районе Самары, нарушил ПДД РФ.

В ходе проверки установлено, что автомобилем управлял 20-летний самарец, который ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 4 раза - трижды за не пристегнутый ремень и 1 раз за управление транспортным средством с техническими неисправностями. В отношении водителя составлен административный материал.

Фото: ГАИ СО