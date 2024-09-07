Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона подчеркнул: очень знаково, что в преддверии Дня города, спустя практически век после создания, открывается такой значимый объект.
Возрождение культурного наследия: Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Комплекса дачи Головкина и Центра креативных индустрий «АрхСлон» СамГТУ
Так иностранка планировала получить разрешение на временное проживание, а после - гражданство РФ.
Тольяттинец за денежное вознаграждение заключил незаконный брак с иностранкой
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
В отношении водителя составлен административный материал.
ГАИ СО: водитель, который объезжал пробку по газону на Московском шоссе найден и наказан
В соревнованиях по адаптивному футболу участвуют более 600 спортсменов из 25 регионов.
"Стальная воля": в Самаре проходит второй этап всероссийских соревнований по футболу
В Тольятти автомобилистка сбила мальчика на самокате
В Тольятти автомобилистка сбила мальчика на самокате
Будущие новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Будущие новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Самарская полиция изъяла у мужчины похожие на боеприпасы ржавые предметы с тротилом
Самарская полиция изъяла у мужчины похожие на боеприпасы ржавые предметы с тротилом
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.82
0.12
EUR 99.72
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГАИ СО: водитель, который объезжал пробку по газону на Московском шоссе найден и наказан

7 сентября 2024 15:04
179
В отношении водителя составлен административный материал.

Сотрудниками полиции при мониторинге сети «Интернет» выявили видеозапись, на которой неустановленный водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, двигаясь по Московскому шоссе в направлении ул. Дальняя по «разделительному газону», расположенному между Московским шоссе и дублером в Кировском районе Самары, нарушил ПДД РФ.

В ходе проверки установлено, что автомобилем управлял 20-летний самарец, который ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 4 раза - трижды за не пристегнутый ремень и 1 раз за управление транспортным средством с техническими неисправностями. В отношении водителя составлен административный материал.

 

Фото:   ГАИ СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона подчеркнул: очень знаково, что в преддверии Дня города, спустя практически век после создания, открывается такой значимый объект.
07 сентября 2024, 16:20
Возрождение культурного наследия: Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Комплекса дачи Головкина и Центра креативных индустрий «АрхСлон» СамГТУ
Глава региона подчеркнул: очень знаково, что в преддверии Дня города, спустя практически век после создания, открывается такой значимый объект. Общество
92
В соревнованиях по адаптивному футболу участвуют более 600 спортсменов из 25 регионов.
07 сентября 2024, 14:47
"Стальная воля": в Самаре проходит второй этап всероссийских соревнований по футболу
В соревнованиях по адаптивному футболу участвуют более 600 спортсменов из 25 регионов. Спорт
139
В субботу и воскресенье участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
06 сентября 2024, 20:04
В 20:00 в Самарской области закрылись избирательные участки: впереди - еще два дня голосования
В субботу и воскресенье участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Общество
524
В центре внимания
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
7 сентября 2024  15:23
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
160
В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)
7 сентября 2024  12:52
В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)
292
В Самаре стартовала основная программа празднования Дня города
7 сентября 2024  12:19
В Самаре стартовала основная программа празднования Дня города
240
«Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области»: деятели культуры рассказали, почему они идут на выборы
7 сентября 2024  11:14
«Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области»: деятели культуры рассказали, почему они идут на выборы
405
Голосование проходит спокойно: В Самарской области стартовал второй день голосования
7 сентября 2024  10:23
Голосование проходит спокойно: в Самарской области стартовал второй день голосования
251
Весь список