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ГАИ СО подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни

23 июня 2025 15:37
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В ходе рейдовых мероприятий с 20 по 22 июня 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1000 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 20 по 22 июня 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1000 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допущено управление транспортом 45 водителями. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 150 водителей. Несмотря на выписанные требования, восемь водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 29 нарушителей правил перевозки детей, которые сотрудниками Госавтоинспекции привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст.12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют пешеходам, которые переходят дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, не уступающим дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 11 правонарушения со стороны пешеходов и 19 - со стороны водителей.

Без пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения:

- 95 водителей проигнорировали использование ремней безопасности;

- выявлено 35 нарушения правил дорожного движения мотоциклистами.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственным за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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