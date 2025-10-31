Я нашел ошибку
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни

31 октября 2025 15:08
133
Прием граждан с 5 ноября будет осуществляться в режиме полного рабочего дня.

Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период выходных и праздничных дней
.
Рабочие дни РЭО:
01 ноября 2025 года с 08:00 до 17:00
03 ноября 2025 года с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи)

Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности с 5 ноября во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Самарской области будет осуществляться в режиме полного рабочего дня.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

