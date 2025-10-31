ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни

Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период выходных и праздничных дней
.
Рабочие дни РЭО:
01 ноября 2025 года с 08:00 до 17:00
03 ноября 2025 года с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи)
Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности с 5 ноября во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Самарской области будет осуществляться в режиме полного рабочего дня.
Фото: ГУ МВД СО