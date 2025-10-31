ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни

133

Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период выходных и праздничных дней

.

Рабочие дни РЭО:

01 ноября 2025 года с 08:00 до 17:00

03 ноября 2025 года с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи)



Прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности с 5 ноября во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Самарской области будет осуществляться в режиме полного рабочего дня.

Фото: ГУ МВД СО