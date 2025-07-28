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ГАИ СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

28 июля 2025 14:13
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Выявлено свыше 1200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 25 по 27 июля  2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 80 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 327 водителей.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 41 нарушитель правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 2 правонарушения со стороны пешеходов и 16 со стороны водителей.

Без пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 116 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Выявлено 95 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлно пресс-службой ГУ МВДСО

 

Теги: Самара

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