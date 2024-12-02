Футбольная команда «Крылья Советов» заплатит 20 тыс. рублей штрафа

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Штраф назначен за нарушение на матче с «Ахматом». Об этом сообщает контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 2 декабря 2024 года.

В частности, во время игры с командой из Грозного болельщики «Крыльев Советов» скандировали оскорбительные выражения.

Клуб «Ахмат» также уличен в нарушении во время игры. Главный тренер клуба Сергей Ташуев вышел за пределы технической зоны. Ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Крылья Советов» сыграли с «Ахматом» 24 ноября. Волжане одержали волевую победу над соперниками из Грозного и выиграли со счетом 2:1, пишет СитиТраффик.