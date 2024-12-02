Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»
Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»
На самарца напал хулиган-мигрант
На самарца напал хулиган-мигрант
Более 300 км пути отремонтировано на Куйбышевской магистрали в 2024 году
Более 300 км пути отремонтировано на Куйбышевской магистрали в 2024 году
Судебные приставы Самары заставили бьюти-мастера пройти флюорографическое обследование
Судебные приставы Самары заставили бьюти-мастера пройти флюорографическое обследование
Первый канал будет транслировать балет "Щелкунчик" в канун Нового года
Первый канал будет транслировать балет "Щелкунчик" в канун Нового года
Футбольная команда «Крылья Советов» заплатит 20 тыс. рублей штрафа
Футбольная команда «Крылья Советов» заплатит 20 тыс. рублей штрафа
Государство заберет исключительные авторские права на новые учебники
Государство заберет исключительные авторские права на новые учебники
Каким окажется новый 2025 год на рынке труда — прогноз экспертов
Каким окажется новый 2025 год на рынке труда — прогноз экспертов
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.74
-1.84
EUR 114.31
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Футбольная команда «Крылья Советов» заплатит 20 тыс. рублей штрафа

2 декабря 2024 13:11
146
Футбольная команда «Крылья Советов» заплатит 20 тыс. рублей штрафа

Штраф назначен за нарушение на матче с «Ахматом». Об этом сообщает контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 2 декабря 2024 года.

В частности, во время игры с командой из Грозного болельщики «Крыльев Советов» скандировали оскорбительные выражения.

Клуб «Ахмат» также уличен в нарушении во время игры. Главный тренер клуба Сергей Ташуев вышел за пределы технической зоны. Ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Крылья Советов» сыграли с «Ахматом» 24 ноября. Волжане одержали волевую победу над соперниками из Грозного и выиграли со счетом 2:1, пишет СитиТраффик. 

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»
01 декабря 2024, 23:40
«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»
В заключительном в этом году туре мир РПЛ «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону встречаются с «Ростовом». Футбол в Самаре
423
СМИ: Осинькин хочет уйти из «Крыльев». Его не отпускают
30 ноября 2024, 17:47
СМИ: Осинькин хочет уйти из «Крыльев». Его уговаривают остаться
По данным «СЭ», «Крылья» уговаривают тренера продолжить работу. Футбол в Самаре
1055
Сергей Марушко покидает пост руководителя Академии «Крылья Советов»
18 ноября 2024, 12:55
Сергей Марушко покидает пост руководителя Академии «Крылья Советов»
Он возглавлял Академию с 2020 года. Футбол в Самаре
1190
В центре внимания
Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»
2 декабря 2024  14:53
Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»
32
В Самарской области стартовал проект «Социальная полка», направленный на повышение доступности основных товаров
2 декабря 2024  11:33
В Самарской области стартовал проект «Социальная полка», направленный на повышение доступности основных товаров
256
Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации Самары возглавила Екатерина Ладохина
2 декабря 2024  10:10
Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации Самары возглавила Екатерина Ладохина
404
Руководителем Аппарата Администрации Самары стал Владимир Терентьев
2 декабря 2024  09:58
Руководителем Аппарата Администрации Самары стал Владимир Терентьев
1272
«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»
1 декабря 2024  23:40
«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»
434
Весь список