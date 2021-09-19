Французский актер Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции

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Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

"Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму - ред.) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов", - рассказал актер журналистам, добавив, что в прошлом году он также голосовал.

По его мнению, многие французские интеллектуалы, которые говорят, что в России нет демократии, должны сначала посетить страну. "Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном", - добавил Депардье.

Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Актер сохранил и французское гражданство.

Фото: РИА Новости / Юлия Честнова