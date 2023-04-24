Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции

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Шествие «Бессмертного полка» – народная акция, символизирующая сохранение памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны. «Полк – это миллионы ушедших и их потомки», – так говорится на сайте «Бессмертного полка» moypolk.ru. Память о павших героях Великой Отечественной войны является скрепляющим звеном между поколениями.

«Сохранение и защита исторической памяти для нас – общая задача. Это наш святой долг перед героическим поколением победителей, перед будущими поколениями россиян. Мы просто обязаны донести до детей, внуков живую память, передать им это чувство Родины. В эти тревожные для нашей страны дни мы все гордимся нынешними защитниками Отечества, нашими вооруженными силами, которые сегодня борются с неонацизмом, который, к сожалению, у самых границ нашей страны. Они сражаются, чтобы наша страна жила в мире, они вновь противостоят фашизму», – отметил Дмитрий Азаров на расширенном заседании областного оргкомитета «Победа».

Из соображений безопасности в этом году принято решение не проводить шествие «Бессмертного полка» в очном режиме. Однако для акции были разработаны и продуманы новые и более универсальные форматы. Какие из них будут реализованы в губернии, и к каким еще памятным акциям и мероприятиям смогут присоединиться жители Самарского региона 9 Мая и накануне праздника – эти темы обсудят эксперты в ходе пресс-конференции, которая состоится завтра, 25 апреля, в 12.00 в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства (ул. Буянова, 1, 2 подъезд).

Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна в социальной сети ВКонтакте в группах: «Самарская область» и «СОВА». Задавайте свои вопросы экспертам в прямом эфире.