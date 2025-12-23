Флорист рассказала, какую ёлку выбрать на праздник

Выбор новогодней ёлки — вопрос не только эстетики, но и практичности. Нужно учесть, во сколько обойдется такое дерево, а также сколько времени оно простоит. Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер сравнил стоимость искусственной и живой ели, а флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова дала советы по выбору дерева и уходу за ним.

По данным Купера, средний чек на покупку ёлки или лапника за год вырос на 14%. В среднем они обходились пользователям в 2686 рублей. Искусственную ёлку можно купить по цене от 299 рублей, а живая будет стоить от 3 787 рублей. Также для живой ёлки нужна подставка, а для ухода за деревом в квартире желательно должен быть увлажнитель. Однако у натурального дерева есть несколько важных преимуществ — красота и неповторимый аромат. Главное — соблюдать все правила по уходу за ним.

Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова:

«Правильный уход за ёлкой в квартире позволяет существенно продлить ее жизнь. Главное — не заносить дерево сразу с мороза в теплую комнату. Ему нужно несколько часов адаптации в прохладном помещении: на балконе или в подъезде. Перед установкой важно обновить срез, спилив 1–2 см ствола, и сделать это желательно в воде, чтобы смола не закупорила сосуды дерева. После установки дерево должно постоянно находиться в подставке с водой: в первые дни ёлка способна «выпивать» до трех литров в сутки, поэтому уровень воды нужно регулярно контролировать. В воду можно добавить профессиональные средства для срезанных растений, они продаются в цветочных магазинах».

Она также подчеркивает, что ставить ёлку следует как можно дальше от батарей и других источников тепла. Оптимальная температура для нее — до +20 °C. В условиях сухого воздуха хорошо помогает увлажнитель или регулярное опрыскивание ветвей холодной водой. При этом важно следить за гирляндами: если у них нет влагозащиты, опрыскивать дерево при включенном освещении нельзя.

Как выбрать живую ёлку

Чтобы понять, насколько живая ёлка свежая и как долго она простоит в квартире, эксперт советует обратить внимание на несколько признаков. Во-первых, у хорошей свежей ели иголки остаются эластичными: они гнутся, а не ломаются при легком нажатии. Если провести рукой против роста хвои, иголки не должны массово осыпаться. Ветви у такой ёлки упругие, слегка поднимаются вверх, кора без крупных трещин, а смола на срезе остается светлой и липкой. Во-вторых, сам цвет хвои должен быть естественным зелёным, без больших жёлтых или бурых участков.

Эксперт также обращает внимание на то, что разные породы хвойных ведут себя в доме по-разному. Для максимальной стойкости рекомендуется выбирать пихту, для сильного аромата — ель, а для баланса стоимости и долговечности — сосну. По данным Купера, 89% от всех продаж деревьев на сервисе приходится на ели. Реже покупают пихту (7%) и сосну (3,5%).

Как продлить жизнь дереву



Если хвоя начала осыпаться, есть шанс реанимировать дерево: обновить срез, снять украшения и поставить ёлку в ванну с прохладной водой на несколько часов. Иногда помогают аккуратный прохладный душ и перенос дерева на максимально холодный балкон. Однако Наталья Колганова предупреждает, что полностью восстановить ель вряд ли удастся, такие меры работают только частично. Поэтому лучше изначально выбрать оптимальный вариант для себя, учитывая условия в квартире и готовность ухаживать за деревом.

«Если в доме тепло и сухой воздух, лучше выбирать пихту или сосну — они переносят такие условия легче. Увлажнитель воздуха рядом с ёлкой, опрыскивание и установка подальше от батарей помогут сохранить свежесть дольше. Тем, кто не готов ухаживать за большим деревом, стоит присмотреться к флористическим композициям из веток. Лапник, стоящий в воде, дольше сохраняет свежесть, почти не осыпается и при этом дарит дому естественный аромат хвои», — отмечает Наталья Колганова.

Таким образом, лучший выбор для каждого будет своим — это зависит от бюджета, желания ухаживать за деревом и других предпочтений. Главное — ориентироваться не на тренды, а на свои личные запросы. И тогда ёлка или новогодняя композиция из веток принесут максимум радости в дом.