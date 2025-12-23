Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
Флорист рассказала, какую ёлку выбрать на праздник

103
Флорист рассказала, какую ёлку выбрать на праздник

Выбор новогодней ёлки — вопрос не только эстетики, но и практичности. Нужно учесть, во сколько обойдется такое дерево, а также сколько времени оно простоит. Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер сравнил стоимость искусственной и живой ели, а флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова дала советы по выбору дерева и уходу за ним.

По данным Купера, средний чек на покупку ёлки или лапника за год вырос на 14%. В среднем они обходились пользователям в 2686 рублей. Искусственную ёлку можно купить по цене от 299 рублей, а живая будет стоить от 3 787 рублей. Также для живой ёлки нужна подставка, а для ухода за деревом в квартире желательно должен быть увлажнитель. Однако у натурального дерева есть несколько важных преимуществ — красота и неповторимый аромат. Главное — соблюдать все правила по уходу за ним.

Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова:

«Правильный уход за ёлкой в квартире позволяет существенно продлить ее жизнь. Главное — не заносить дерево сразу с мороза в теплую комнату. Ему нужно несколько часов адаптации в прохладном помещении: на балконе или в подъезде. Перед установкой важно обновить срез, спилив 1–2 см ствола, и сделать это желательно в воде, чтобы смола не закупорила сосуды дерева. После установки дерево должно постоянно находиться в подставке с водой: в первые дни ёлка способна «выпивать» до трех литров в сутки, поэтому уровень воды нужно регулярно контролировать. В воду можно добавить профессиональные средства для срезанных растений, они продаются в цветочных магазинах».

Она также подчеркивает, что ставить ёлку следует как можно дальше от батарей и других источников тепла. Оптимальная температура для нее — до +20 °C. В условиях сухого воздуха хорошо помогает увлажнитель или регулярное опрыскивание ветвей холодной водой. При этом важно следить за гирляндами: если у них нет влагозащиты, опрыскивать дерево при включенном освещении нельзя.

Как выбрать живую ёлку

Чтобы понять, насколько живая ёлка свежая и как долго она простоит в квартире, эксперт советует обратить внимание на несколько признаков. Во-первых, у хорошей свежей ели иголки остаются эластичными: они гнутся, а не ломаются при легком нажатии. Если провести рукой против роста хвои, иголки не должны массово осыпаться. Ветви у такой ёлки упругие, слегка поднимаются вверх, кора без крупных трещин, а смола на срезе остается светлой и липкой. Во-вторых, сам цвет хвои должен быть естественным зелёным, без больших жёлтых или бурых участков.

Эксперт  также обращает внимание на то, что разные породы хвойных ведут себя в доме по-разному. Для максимальной стойкости рекомендуется выбирать пихту, для сильного аромата — ель, а для баланса стоимости и долговечности — сосну. По данным Купера, 89% от всех продаж деревьев на сервисе приходится на ели. Реже покупают пихту (7%) и сосну (3,5%).

Как продлить жизнь дереву

Если хвоя начала осыпаться, есть шанс реанимировать дерево: обновить срез, снять украшения и поставить ёлку в ванну с прохладной водой на несколько часов. Иногда помогают аккуратный прохладный душ и перенос дерева на максимально холодный балкон. Однако Наталья Колганова предупреждает, что полностью восстановить ель вряд ли удастся, такие меры работают только частично. Поэтому лучше изначально выбрать оптимальный вариант для себя, учитывая условия в квартире и готовность ухаживать за деревом.

«Если в доме тепло и сухой воздух, лучше выбирать пихту или сосну — они переносят такие условия легче. Увлажнитель воздуха рядом с ёлкой, опрыскивание и установка подальше от батарей помогут сохранить свежесть дольше. Тем, кто не готов ухаживать за большим деревом, стоит присмотреться к флористическим композициям из веток. Лапник, стоящий в воде, дольше сохраняет свежесть, почти не осыпается и при этом дарит дому естественный аромат хвои», — отмечает Наталья Колганова.

Таким образом, лучший выбор для каждого будет своим — это зависит от бюджета, желания ухаживать за деревом и других предпочтений. Главное — ориентироваться не на тренды, а на свои личные запросы. И тогда ёлка или новогодняя композиция из веток принесут максимум радости в дом.

 

В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
